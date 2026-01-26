Sir Ivan lanza «Love Is The Piece»

El artista de música electrónica de baile (EDM), Sir Ivan, ha coescrito y grabado una canción por la paz que resistirá el paso del tiempo. Inspirado por leyendas del rock antibélico del siglo XX como John Lennon y Bob Dylan, el nuevo sencillo de Sir Ivan, «Love Is The Piece», es un audaz recordatorio para todas las generaciones de que el amor sigue siendo el único camino hacia la paz y que solo se encuentra en los corazones.

El sencillo ya está disponible en streaming y para su descarga en todas las plataformas.

«Como hijo de un sobreviviente de Auschwitz (ver UnstoppableSiggi.com), mi vida ha estado profundamente marcada por la tragedia de que más de 50 miembros de mi familia fueran asesinados durante el Holocausto, simplemente por ser judíos. La supervivencia milagrosa de mi padre y mi posterior nacimiento tenían un propósito. Y ese propósito era que algún día yo escribiera y cantara una canción por la paz que ayudara a detener la violencia, el derramamiento de sangre y la guerra entre las personas. Esa canción es ‘Love Is The Piece’», declaró Sir Ivan.

Mientras los conflictos globales y la agitación civil se intensifican en todo el mundo, Sir Ivan transmite un mensaje oportuno y poderoso con su nuevo sencillo, «Love Is The Piece». Conocido internacionalmente como Peaceman por su largo compromiso con la promoción de la paz a través de la música, Sir Ivan aporta una voz urgente y moderna al legado de los himnos antibélicos.

En «Love Is The Piece», Sir Ivan enfrenta una de las mayores contradicciones de la humanidad: a pesar de los extraordinarios logros tecnológicos y científicos, las personas siguen siendo incapaces de poner fin a la guerra. «Pero lo único que parece que no pueden resolver es el fin de la guerra; es hora de evolucionar», canta, haciendo un llamado a un cambio en la conciencia humana.

El estribillo transmite el corazón del mensaje: «El amor es la pieza que necesitamos para la paz». Es un llamado directo a la unidad que resuena con fuerza en el clima global fragmentado de hoy.

La letra enfatiza que el amor puro trasciende las fronteras nacionales, religiosas y culturales. «Va más allá de cristianos, musulmanes y judíos… La respuesta no está flotando en el viento, porque nuestros corazones guardan la única solución en su interior».

La dedicación de Sir Ivan a un arte centrado en la paz ha sido destacada en coberturas de prensa anteriores, incluida el estreno mundial de su galardonado vídeo musical «Get Together» y su iniciativa global como DJ en apoyo a creativos en situación de crisis.

Su colaboración con el aclamado productor Markus Schulz —recientemente destacada por We Rave You y EDM.com— ha consolidado aún más su estatus como una voz significativa dentro de la música electrónica.

Con «Love Is The Piece», Sir Ivan continúa su misión de inspirar el cambio a través de letras poderosas. Una serie de próximos remixes de destacados productores de música dance ayudará a llevar el mensaje a clubes, festivales y listas de reproducción en todo el mundo. Todos los ingresos por streaming y descargas se destinan a The Peaceman Foundation (thepeacemanfoundation.org).

Sobre Sir Ivan

Sir Ivan es un artista que ha alcanzado el Top 10 de Billboard y Music Week, defensor de la paz y filántropo, cuyo catálogo con propósito combina potentes mensajes sociales con producción de dance moderna. A menudo reconocido por reinventar canciones icónicas antibélicas y orientadas a la paz, se ha convertido en una de las voces más distintivas de la música dance en favor de la unidad y la compasión.

Sir Ivan ha colaborado con productores ganadores del premio Grammy como Jason Evigan, Peter Rafelson, Tracey Young, Midi Mafia y Omar Okram, así como con otros nombres destacados, entre ellos Paul Oakenfold, Markus Schulz y Jeff Timmons (del grupo musical 98 Degrees), quien produjo la mezcla original de «Love Is The Piece».

Biografía completa: https://sirivan.com/biography/.

Conectar con Sir Ivan en https://ffm.bio/sirivan.