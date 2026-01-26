Thames British School Madrid organiza un acto para explicar en qué consiste el Bachillerato Internacional

Se trata de un evento abierto al público que tiene como objetivo explicar de forma «clara y práctica» en qué consiste el Diploma Programme (IBDP), qué aporta al alumnado y a sus familias y cómo se vive el día a día en un aula de Bachillerato Internacional. Cuenta con la participación de miembros de la Asociación Ibérica de Colegios del Bachillerato Internacional (ASIBI), organización adscrita a la red global IBO (International Baccalaureate Organization). ASIBI agrupa a centros públicos y privados que comparten el compromiso con este modelo educativo y se ha consolidado como referente en la difusión y mejora continua del IB en España.

El programa incluye un desayuno de bienvenida, seguido de varias ponencias temáticas: ‘A Diploma for the Future: Opening Minds, Opening Doors’, con Justine Delmet, IBDP Coordinator de Thames British School; ‘Dentro del aula del IBDP: una experiencia de aprendizaje diferente’, con Isabel Goñi, IBDP Programme Specialist y miembro de la IB Educator Network (IBEN); ‘Tu proyecto, tu IB: la Monografía (EE) y las Evaluaciones Internas (IA)’, con Germán Tenorio, profesor en Yago School, vicepresidente de ASIBI y miembro de IBEN; ‘Supporting your child through the IBDP’, con Max Casadevall, antiguo alumno IB y miembro de la organización Lanterna. La jornada finalizará con un turno de preguntas y un cóctel para seguir conversando con ponentes y profesorado.

Germán Tenorio opina que el IB en nuestro país se encuentra «consolidado» a sus casi 60 años de implantación. El colegio SEK de Madrid fue el primero que empezó a ofrecer formación de Bachillerato Internacional en 1977. Los últimos datos registrados por IBEN señalan que España cuenta con 258 «IB World Schools», o «escuelas del mundo del IB» que imparten uno o más programas de Bachillerato Internacional y el Programa del Diploma (DP) está presente en 222 centros, 50 de ellos institutos públicos y es «el país europeo con mayor número de centros que imparten Bachillerato internacional», señala Tenorio.

El evento está dirigido a familias, alumnado de Secundaria y Bachillerato, docentes y estudiantes de Magisterio o másteres de Educación que quieran entender mejor qué es el IB Diploma y qué oportunidades abre en términos de desarrollo personal y acceso a la universidad, tanto en España como en el exterior.

La asistencia es gratuita, con plazas limitadas. Requiere inscripción previa a través de ‘thames-british-school.eventbrite.com’.