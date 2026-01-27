AM nombra a Dave Watrous CEO y a Kelly McAndrew presidente del consejo

Tras más de 21 años al frente de la compañía como consejero delegado (CEO), Kelly McAndrew ha desempeñado un papel clave en la configuración de la cultura y la dirección estratégica de AM Technical Solutions (AM), impulsando resultados excepcionales. Kelly asumirá ahora el cargo de presidente del consejo de administración. Desde esta posición, centrará su labor en inversiones y alianzas estratégicas destinadas a reforzar y ampliar la oferta de soluciones de la compañía.

Dave Watrous sucederá a Kelly como consejero delegado. AM ha trabajado estrechamente con Dave durante más de seis años en calidad de cliente y socio. Su fe, integridad, cualidades de liderazgo y sólida experiencia en el sector lo convierten en la elección idónea para este puesto.

Con una destacada trayectoria profesional de 30 años en industrias de alta tecnología, Dave aporta una amplia experiencia en la ejecución de proyectos de ingeniería, adquisiciones, construcción, puesta en marcha y validación valorados en miles de millones de dólares a nivel internacional.

Como CEO, Dave se centrará en liderar el crecimiento, acelerar nuevas oportunidades, incrementar el valor para los clientes y reforzar la posición de la compañía como referente del sector, manteniendo al mismo tiempo sus valores y principios éticos fundamentales.

Bajo el liderazgo de Kelly, AM fortaleció su posición en el mercado, amplió sus capacidades y evolucionó hasta convertirse en una firma global de ingeniería y gestión de la construcción de alto rendimiento al servicio de la industria de alta tecnología. Guiado por una firme fe y sólidos principios éticos, Kelly fomentó una cultura basada en la integridad, el cuidado de las personas, la innovación y el éxito.

De forma paralela, continuará colaborando con Dave Watrous para aportar orientación estratégica de alto nivel, garantizar la alineación con los valores fundamentales y respaldar un crecimiento ético y sostenible. Su vocación de ayuda y mentoría se ve reforzada por su familia y su actividad ministerial, que inspiran la excelencia tanto en la vida personal como en el ámbito empresarial.

Esta transición de Kelly a Dave subraya el compromiso de la compañía con:

La continuidad de los valores fundamentales: los principios y la cultura de la empresa permanecen inalterados.

El fortalecimiento del liderazgo: la combinación de la visión estratégica de Kelly y el liderazgo y experiencia de Dave posiciona a AM para el éxito a largo plazo.

La mejora de capacidades: AM seguirá invirtiendo en talento, liderazgo, innovación y capacidades para servir mejor a todos sus grupos de interés.

Una ética sólida: la fe, la integridad y la responsabilidad continúan siendo la base de la compañía.

«Haber servido como CEO durante más de dos décadas ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida, al construir una empresa guiada por valores, basada en la fe, la integridad y el compromiso con resultados excepcionales», afirmó Kelly McAndrew. «Tengo plena confianza en Dave Watrous al asumir el cargo de CEO, y creo que su liderazgo, carácter y dedicación conducirán a AM hacia un futuro aún más sólido».

Acerca de AM Technical Solutions

Fundada en 1994, AM es una firma global de arquitectura, ingeniería, construcción y puesta en marcha especializada en mercados de alta tecnología. AM presta servicios a los sectores de semiconductores, ciencias de la vida, centros de datos, energía solar, aeroespacial, investigación, universidades y otras instalaciones de alta tecnología. La compañía ha gestionado con éxito más de 30.000 millones de dólares en proyectos de capital, construcción de salas blancas y ampliaciones de instalaciones para más de 170 clientes en 26 países.

La sede global de AM se encuentra en Austin, Texas, y cuenta con múltiples oficinas regionales en Asia y Europa, incluidas Irlanda, Malasia, Israel e India.