Arkhé Cosmetics repite como peluquería oficial del desfile de Sonia Carrasco en la Paris Fashion Week 2026

Arkhé Cosmetics refuerza su posicionamiento en el universo de la moda internacional al participar, por segundo año consecutivo, como peluquería oficial del desfile de Sonia Carrasco en la Paris Fashion Week Homme 2026, que se celebró en la escuela de artesanía Les Compagnons Du Devoir en el icónico barrio de Le Marais.

La diseñadora, que es la única marca española que desfila en esta edición de la PFW masculina, presenta su colección Autumn/Winter 26/27, una propuesta que marca un nuevo capítulo en su trayectoria al debutar oficialmente en el calendario de la Paris Fashion Week. La colección profundiza en el origen del hacer, con el telar como eje conceptual y simbólico, reivindicando el proceso, la construcción y la materia prima como elementos esenciales del diseño. Una narrativa que encuentra un paralelismo natural con el ADN de Arkhé Cosmetics: origen y belleza consciente.

Una colaboración que consolida la afinidad entre ambas marcas, unidas por una visión común basada en la artesanía contemporánea, la innovación consciente y el respeto por el proceso creativo.

Haircare como extensión del discurso creativo

Arkhé Cosmetics, junto al equipo de la estilista Anastasiia Tymoshcuk, ha elaborado la peluquería del desfile como una extensión del lenguaje sartorial de la colección, apostando por looks depurados, precisos y honestos, donde el cabello acompaña y potencia la arquitectura de las prendas sin artificios innecesarios. Texturas naturales, acabados limpios y una estética que pone en valor la autenticidad del material, refuerzan el mensaje de la colección y la conexión entre moda, artesanía y cuerpo.

Esta unión refleja la manera en la que Arkhé entiende el haircare profesional: no como un elemento accesorio, sino como una disciplina creativa al servicio del concepto, la identidad y la expresión contemporánea.

Una alianza que se consolida en París

Tras su participación como peluquería oficial en la pasada edición, Arkhé Cosmetics vuelve a estar presente en uno de los escenarios más influyentes de la moda masculina internacional, consolidando su vínculo con diseñadores que apuestan por una moda responsable, conceptual y con discurso propio. La colección de Sonia Carrasco se presenta con una instalación central inspirada en el telar y una actuación en directo que aporta ritmo, emoción y presencia humana al desfile.

Arkhé Cosmetics: ciencia, sostenibilidad y alto rendimiento

Arkhé Cosmetics combina investigación científica avanzada, fórmulas de alto rendimiento y un firme compromiso con la sostenibilidad, valores que la han posicionado como marca de referencia en el ámbito profesional y creativo. Su presencia en la Paris Fashion Week reafirma su conexión con la moda y el diseño contemporáneo.

«Formar parte por segundo año consecutivo del desfile de Sonia Carrasco en la Paris Fashion Week es todo un orgullo. Se comparte una misma visión: respeto por el origen, rigor en el proceso creativo y una manera consciente de entender la belleza. Estar presentes en un escenario tan relevante refuerza la ocación internacional y el compromiso con una cosmética profesional que dialoga con la moda, el arte y la cultura contemporánea», Raúl Martínez Ribes, CEO de Arkhé Cosmetics.

