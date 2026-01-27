Bajo la dirección clínica del Dr. Mariano Bueno, Biosalud Day Hospital ha desarrollado un protocolo puntero y especializado en el tratamiento enfermedad de Lyme, diseñado para abordar no solo la multiinfección, sino también la salud sistémica del paciente.

Al ser una patología multiorgánica provocada principalmente por la bacteria Borrelia Burgdorferi, con algunas coinfecciones, el éxito terapéutico depende de una visión que combine la medicina biológica con la tecnología diagnóstica y terapéutica más avanzada.

El Dr. Mariano Bueno enfatiza que el tratamiento enfermedad de Lyme debe ser siempre personalizado, atacando también las coinfecciones y restaurando el sistema inmunitario para garantizar una recuperación real, profunda y duradera en quienes sufren esta dolencia.

¿Qué es la enfermedad de Lyme y por qué es un reto sistémico?

La patología tiene su origen en la bacteria Borrelia burgdorferi, una espiroqueta que se transmite al ser humano mediante la picadura de una garrapata infectada.

Sin embargo, según la experiencia clínica de muchos años del Dr. Mariano Bueno, el Lyme rara vez se presenta de forma aislada. Lo más común es encontrar un cuadro complejo de coinfecciones, donde bacterias como Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Chlamydia pneumoniae, o Rickettsia complican todavía más el escenario clínico y debilitan profundamente el sistema inmunitario del paciente. De ahí la negatividad de muchos análisis.

El mayor peligro de la Borrelia reside en su capacidad de evasión inmunológica. Esta bacteria puede adoptar diversas formas (quísticas o intracelulares) y refugiarse dentro de las células o en el cerebro, donde los antibióticos suelen tener poco alcance.

Esta habilidad para «esconderse» es lo que deriva en el Lyme crónico, una condición que puede incapacitar al paciente durante años si no se aborda con la metodología adecuada.

El Diagnóstico de precisión: la metodología de Biosalud

Uno de los pilares fundamentales que el Dr. Mariano Bueno ha implementado en su clínica es el uso de herramientas diagnósticas de alta sensibilidad.

El diagnóstico convencional, basado a menudo en el test ELISA (serología), presenta un alto índice de falsos negativos, lo que condena a muchos pacientes a un peregrinaje médico sin respuestas, acabando el paciente en Psiquiatría.

En Biosalud Day Hospital, se utiliza el LymeCheck®, un sistema de análisis más especializado que permite detectar no solo la presencia de la Borrelia, sino también el estado de las coinfecciones y la respuesta inmunológica real del organismo.

Este diagnóstico exhaustivo es el que permite diseñar un tratamiento personalizado, alejándose de los protocolos estándar que suelen fracasar en las fases persistentes de la enfermedad.

El tratamiento integrativo: las fases de recuperación

El enfoque del Dr. Mariano Bueno para el tratamiento de la enfermedad de Lyme se divide en fases críticas, diseñadas para atacar la infección mientras se protege la integridad del paciente:

1. Drenaje y desintoxicación

Antes de proceder a la eliminación de los patógenos, es vital limpiar el organismo. El tratamiento de la enfermedad de Lyme suele generar una liberación masiva de toxinas (conocida como reacción de Jarisch-Herxheimer). En Biosalud, se utilizan técnicas de sueroterapia personalizada y métodos de drenaje para asegurar que los órganos emuntorios (hígado y riñones) puedan gestionar esta carga tóxica sin colapsar.

2. Fase antiinfecciosa e hipertermia corporal

Para combatir la bacteria de forma eficaz, el Dr. Mariano Bueno integra el uso de agentes antimicrobianos con tecnologías avanzadas como la Hipertermia corporal. Dado que las espiroquetas son extremadamente sensibles al calor, esta técnica permite elevar la temperatura del organismo a la vez que se administra el antibiótico y oxígeno, debilitando la bacteria y potenciando la eficacia de los fármacos o sustancias biológicas empleadas, reduciendo así la duración de los tratamientos.

3. Regulación del sistema inmunitario

Una vez controlada la carga bacteriana, el objetivo es reestablecer el equilibrio inmunológico. El Lyme crónico suele dejar el sistema de defensa del paciente en un estado de agotamiento o hiperreactividad. Mediante la inmunomodulación y la medicina personalizada, se busca que el cuerpo recupere su capacidad natural de vigilancia biológica, evitando recaídas futuras.

La importancia de la medicina personalizada en el Lyme crónico

El Dr. Mariano Bueno sostiene que no existe un «Lyme estándar», sino pacientes de Lyme con circunstancias biológicas únicas.

«En BIOSALUD se tratan a las personas, no sólo la enfermedad que padecen. Es a medida de cada paciente».

Por ello, el éxito de Biosalud Day Hospital radica en la combinación de la medicina alopática y la medicina biológica, que conforman juntas la Medicina Integrativa. Este enfoque permite tratar síntomas transversales como la fatiga crónica, el dolor articular, la niebla mental y las alteraciones neurológicas, atacando la causa raíz y no solo enmascarando el malestar.

La restauración de la función mitocondrial, la normalización de los nutrientes esenciales en deficiencia, y el equilibrio de la microbiota intestinal son también pasos esenciales en el protocolo del doctor para devolver la vitalidad plena al individuo.

Biosalud Day Hospital: Referente internacional

Bajo la dirección del Dr. Mariano Bueno, Biosalud se ha convertido en un centro de referencia para pacientes de toda Europa y América que buscan una solución definitiva a la enfermedad de Lyme.

La combinación de tecnología médica de vanguardia, años de investigación y una visión humana de la medicina permite que casos que antes se consideraban «incurables» o «psicosomáticos» encuentren finalmente un camino hacia la curación y el bienestar.

La detección precoz y el tratamiento especializado son las mejores herramientas para frenar el avance de esta patología. Por ello, desde la clínica se hace especial hincapié en la necesidad de acudir a expertos que dominen la complejidad biológica de la Borrelia y sus implicaciones sistémicas.

Un mensaje de esperanza para los pacientes

Muchos pacientes con enfermedad de Lyme llegan a consulta después de años de peregrinaje médico, con la sensación de que su caso «no tiene solución».

Sin embargo, la experiencia clínica en Biosalud demuestra que, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento bien planteado con los medios adecuados, es posible lograr mejoras muy significativas e incluso la recuperación completa en muchos casos.