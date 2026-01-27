Navarra apuesta por el turismo regenerativo, una iniciativa pionera en España

Navarra refuerza su posicionamiento como destino totalmente comprometido con un turismo responsable y con propósito a través de su apuesta por el turismo regenerativo, una modalidad que no solo reduce el impacto de la actividad turística, sino que contribuye activamente a mejorar el territorio, la comunidad local y el entorno natural.

Esta iniciativa se integra en la estrategia global de turismo sostenible de Turismo de Navarra, Navarra Huella Positiva, que articula un modelo turístico basado en el respeto al entorno, la preservación de la identidad local y la generación de beneficios sociales, económicos y ambientales a largo plazo.

Turismo regenerativo: viajar dejando una huella positiva

Navarra puso en marcha el pasado año un proyecto de turismo regenerativo pionero en España, invitando a las personas que viajan al territorio a implicarse directamente en acciones locales que compensan la huella de carbono de su viaje y generan un impacto beneficioso real en los destinos que visitan.

El turismo regenerativo va un paso más allá del turismo sostenible tradicional. No se limita a minimizar impactos negativos, sino que propone que cada viaje sea una oportunidad para restaurar ecosistemas, recuperar patrimonio, fortalecer comunidades rurales y conservar la biodiversidad, estableciendo una relación más consciente y transformadora entre visitante y territorio.

Navarra cuenta con una quincena de experiencias regenerativas

En la temporada turística de 2026, Navarra ofrece una quincena de experiencias de turismo regenerativo, distribuidas por todo el territorio y diseñadas para reflejar la diversidad paisajística, cultural y social de la Comunidad Foral. Estas propuestas permiten a los visitantes participar activamente en iniciativas como:

Recuperación artesanal de construcciones en piedra (Bera). Participación en la restauración de elementos patrimoniales utilizando técnicas tradicionales, contribuyendo a preservar la arquitectura popular.

Participación en la restauración de elementos patrimoniales utilizando técnicas tradicionales, contribuyendo a preservar la arquitectura popular. Carboneras y olivares: revive un legado ancestral (Ollogoyen). Recuperación de prácticas agrícolas tradicionales vinculadas al olivo y al aprovechamiento sostenible del territorio.

Recuperación de prácticas agrícolas tradicionales vinculadas al olivo y al aprovechamiento sostenible del territorio. Ruta sensorial por el bosque y la huerta (Arrarats). Un recorrido guiado que conecta al visitante con la biodiversidad local a través de los sentidos.

Un recorrido guiado que conecta al visitante con la biodiversidad local a través de los sentidos. Sendero de mariposas (Muneta). Creación y mantenimiento de un espacio dedicado a la protección de mariposas y polinizadores.

Creación y mantenimiento de un espacio dedicado a la protección de mariposas y polinizadores. Conexión y regeneración en una granja escuela (Ollo). Una experiencia educativa que combina naturaleza, aprendizaje y participación activa.

Una experiencia educativa que combina naturaleza, aprendizaje y participación activa. Revitalización comunitaria en Abaurrea Alta. Acciones orientadas a fortalecer la vida local y el tejido social del municipio.

Acciones orientadas a fortalecer la vida local y el tejido social del municipio. Construcción de cajas nido para rapaces (Bardenas Reales – Cascante). Protección de la avifauna mediante la creación de refugios para aves.

Protección de la avifauna mediante la creación de refugios para aves. Recuperación de un espacio vinícola (San Martín de Unx). Revalorización del paisaje vitivinícola y su patrimonio cultural.

Revalorización del paisaje vitivinícola y su patrimonio cultural. Experiencia regenerativa con caballos en Araitz (Intza). Conexión con el entorno rural a través del cuidado y manejo respetuoso de caballos.

Conexión con el entorno rural a través del cuidado y manejo respetuoso de caballos. Creación de un oasis de mariposas y aves en el Valle de Baztan (Elizondo). Creación de espacios biodiversos que favorecen la fauna local.

Creación de espacios biodiversos que favorecen la fauna local. Regeneración urbana y compostaje (Pamplona). Experiencia de sensibilización ambiental en entorno urbano.

Experiencia de sensibilización ambiental en entorno urbano. Recuperación de senderos históricos en la Sierra de Aralar (Oderitz, Larraun, Lekunberri). Restauración de caminos tradicionales para un uso sostenible.

Restauración de caminos tradicionales para un uso sostenible. Saborear el Pirineo y la vida rural (Izal). Inmersión en la cultura gastronómica y rural del Pirineo navarro.

Inmersión en la cultura gastronómica y rural del Pirineo navarro. Protección de la biodiversidad forestal (Ziga – Baztan). Conservación activa de los bosques y sus ecosistemas.

Todas las experiencias fomentan una conexión directa entre visitantes y población local, promoviendo un turismo más consciente, auténtico y alineado con los valores del territorio.

Una estrategia integral de turismo sostenible

El turismo regenerativo forma parte de una estrategia global de Turismo Sostenible impulsada por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra bajo la marca Navarra Huella Positiva, que engloba múltiples líneas de actuación complementarias.

Entre ellas destacan iniciativas como la plataforma de reservas.visitnavarra.es, orientada a la gestión equilibrada de flujos turísticos; la regulación pionera del turismo itinerante; la campaña de sensibilización «Navarra, el turismo bien entendido»; el impulso al turismo enogastronómico sostenible bajo el concepto «Manda la tierra»; los programas de ayudas a empresas y entidades locales; o la iniciativa Turismo Bikaina, centrada en la excelencia turística desde la sostenibilidad.

Todas estas acciones responden a un mismo objetivo: garantizar que el turismo en Navarra genere una huella positiva, sea respetuoso con la población local y contribuya a preservar aquello que hace único al destino.

Más información y detalles sobre las experiencias de turismo regenerativo en: www.visitnavarra.es/es/huella-positiva