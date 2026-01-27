El primer Congreso Nacional permitirá preguntar a la AEAT y abogados sobre la Ley Antifraude y VERI*FACTU

El I Congreso Nacional de Ley Antifraude y VERI*FACTU, un evento pionero y de gran relevancia para empresas, asesores fiscales, desarrolladores de software, auditores y profesionales del cumplimiento normativo, se celebrará el 19 de febrero de 2026 en formato 100% online, con inscripción totalmente gratuita para todos los interesados. Puede inscribirse en este enlace

Este congreso representa una oportunidad única para escuchar directamente a expertos de primer nivel, entre los que se encuentran representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con profundo conocimiento de la normativa, destacados abogados especialistas en derecho tributario y cumplimiento de la Ley Antifraude, así como profesionales con amplia experiencia técnica en sistemas de facturación y APIs fiscales.

Entre los ponentes confirmados figuran destacados profesionales como Luis Vilanova, perito auditor jefe CISA y experto en cumplimiento normativo de software tributario; representantes de despachos de abogados especializados; y expertos técnicos en integración de APIs y control digital de facturación.

El congreso está diseñado para ofrecer una visión integral y práctica de la Ley Antifraude y el reglamento VERI*FACTU, abordando tanto los aspectos legales como las implicaciones técnicas que afectan a fabricantes de software, integradores, asesores y obligados tributarios. Durante las sesiones se analizarán los requisitos esenciales de integridad, trazabilidad, inalterabilidad y conservación de registros de facturación, además de las mejores prácticas y errores frecuentes observados en auditorías reales.

Uno de los elementos más destacados del evento es que todas las personas inscritas podrán enviar sus dudas y preguntas, tanto antes del congreso como en directo durante las sesiones, incluyendo cuestiones específicas que quieran plantear a la AEAT o a los abogados presentes. Esto convierte al congreso no solo en un foro de formación, sino en un espacio interactivo de diálogo con los principales agentes implicados en la aplicación práctica de la normativa vigente.

El formato online del congreso facilita la participación desde cualquier lugar, eliminando barreras geográficas y permitiendo a todos los profesionales interesados aprovechar esta oportunidad sin coste alguno. La inscripción ya está abierta y se puede realizar directamente en la web oficial.

Este evento se presenta como una cita imprescindible para todos aquellos que deben enfrentarse a los retos de la Ley Antifraude y la implementación de sistemas bajo VERI*FACTU, ofreciendo claridad, herramientas prácticas y respuestas de la mano de los principales expertos en España.