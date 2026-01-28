Consultia Business Travel lidera la digitalización de viajes corporativos con enfoque en las personas

En el marco del XVII Congreso Nacional de Business Travel, organizado por IBTA (Asociación Ibérica de viajes de negocios) dentro de FITUR 2026, Consultia Business Travel presentó su visión estratégica sobre la evolución del sector, poniendo el foco en cómo la inteligencia artificial y la digitalización eficiente están transformando la gestión de viajes corporativos. Un modelo que libera a los profesionales de tareas operativas y administrativas para centrarse en lo verdaderamente importante: las personas y una experiencia de viaje más personalizada, eficiente y de calidad, reforzando así el posicionamiento de Consultia Business Travel como referente en innovación y transformación del business travel.

En su intervención Juan Manuel Baixauli, CEO y fundador de Consultia Business Travel, abordó hacia dónde se dirige la inteligencia artificial en la gestión de viajes corporativos y cómo las empresas deben apostar por soluciones tecnológicas reales, sólidas y plenamente integradas en sus procesos. Baixauli destacó que la IA debe ser un aliado del travel manager, facilitando la toma de decisiones, automatizando procesos críticos y mejorando la experiencia del viajero sin perder personalización.

«La verdadera transformación no es la inteligencia artificial, sino en construir una base tecnológica robusta que convierta la innovación en resultados tangibles», señaló, subrayando que la eficiencia y la optimización de costes solo se logran cuando la digitalización es completa y coherente con la operativa de cada organización.

Por otra parte, Ignacio González, director general de Consultia Business Travel, que formó parte de la mesa redonda «TMC 3.0: IA, consultoría y el valor del acompañamiento» junto con representantes de otras compañías del sector; señaló que «la clave del éxito de una agencia de business travel radica en combinar la digitalización eficiente que aporta una solución propia (end-to-end) como Destinux, para que el gestor de viajes tenga tiempo de calidad para lo que realmente importa; asesorar y cuidar a los clientes«. Además, destacó que este enfoque permite al travel manager tener el control absoluto de sus viajes corporativos con datos en tiempo real, mejorar la eficiencia operativa y garantizar una experiencia de usuario coherente y segura, incluso en procesos complejos como migraciones de plataforma o adaptación de políticas corporativas.

Con esta participación, Consultia Business Travel reafirma su liderazgo en innovación, mostrando cómo una visión práctica de la inteligencia artificial y la digitalización eficiente sitúa a las personas en el centro, cuidándolas y mejorando su experiencia en cada etapa del viaje corporativo, convirtiendo la tecnología en un verdadero aliado.