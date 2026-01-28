GoodData impulsa una modernización de BI más rápida para preparar la analítica para la IA

GoodData, la plataforma de analítica e inteligencia de decisiones impulsada por IA, presentó hoy la modernización de BI basada en IA, un nuevo enfoque que ayuda a las organizaciones a abandonar más rápidamente las plataformas de BI heredadas, preservando al mismo tiempo los flujos de trabajo críticos de reporting.

Resultados iniciales que los equipos pueden esperar

La modernización de BI impulsada por IA separa la lógica de negocio de los paneles y la estandariza en una capa semántica gobernada. Esto mejora el rendimiento actual y crea una base más sólida para futuros casos de uso impulsados por IA.

Los resultados esperados incluyen:

Ciclos de iteración entre 2 y 5 veces más rápidos para ofrecer nuevas analíticas.

Paneles que cargan hasta 10 veces más rápido al eliminar cálculos ineficientes y duplicaciones.

Métricas coherentes y reutilizables, gobernadas de forma centralizada y aplicadas en todos los equipos y herramientas.

Analítica preparada para IA, con lógica limpia y estandarizada que los agentes de IA y la automatización pueden consultar de forma fiable.

Por qué la modernización de BI sigue estancándose

Para muchas empresas, la BI se ha vuelto más difícil de mantener y de confiar. Con el tiempo, la lógica de negocio se distribuye entre paneles, SQL y hojas de cálculo. Lo que antes parecía flexible se vuelve frágil. Es costoso de mantener, difícil de gobernar y arriesgado de modificar. Los equipos destinan gran parte de su presupuesto a mantener la BI heredada en funcionamiento, mientras que distintos paneles generan silenciosamente versiones diferentes de la verdad.

Esta fragmentación se convierte en una barrera importante para la adopción de la IA. Cuando la lógica de las métricas está oculta dentro de las herramientas de BI y se define de forma inconsistente, incluso las preguntas más básicas resultan difíciles de responder con confianza. Si un equipo no puede explicar cómo se calcula un número, la IA tampoco podrá hacerlo.

Una forma más rápida y segura de modernizar sin empezar de cero

La modernización no tiene por qué significar desmontarlo todo y esperar un año para ver resultados. GoodData adopta un enfoque por fases que mantiene los paneles operativos mientras se mejora la base subyacente.

En lugar de forzar una reconstrucción completa, se crea un puente que utiliza IA para extraer y refactorizar la lógica de BI de las herramientas heredadas. Durante la migración, se identifican lógicas defectuosas, métricas sin uso y duplicaciones, lo que evita que los equipos recreen la misma complejidad en un nuevo entorno.

«Los equipos no tienen tiempo para reconstrucciones de varios trimestres que ralentizan la toma de decisiones», afirmó Roman Stanek, CEO y fundador de GoodData. «Quieren mantener el negocio en movimiento y entregar cambios analíticos más rápido. Con GoodData, no solo migras. Corriges lo que te está frenando. Este enfoque da a las empresas la velocidad necesaria para modernizarse manteniendo el control de los números de los que dependen sus equipos».

Cómo funciona la modernización de BI impulsada por IA con GoodData

GoodData moderniza la BI extrayendo y reestructurando la lógica de negocio de las herramientas existentes en una base gobernada que escala entre equipos, casos de uso y sistemas de IA.

El enfoque incluye:

Extracción de la lógica de BI mediante IA, capturando cálculos, filtros, uniones y definiciones de métricas de forma independiente al diseño de los paneles.

Refactorización y estandarización de la lógica para eliminar métricas sin uso, consolidar duplicados y reducir la deuda técnica.

Construcción de una capa semántica gobernada organizada mediante una arquitectura de medallón, con trazabilidad clara y definiciones reutilizables.

Despliegue de analítica como código mediante la conversión de la lógica en archivos YAML versionados que permiten pruebas, revisiones y retrocesos rápidos.

Lo que esto habilita a continuación

A medida que las organizaciones pasan de una analítica basada en paneles a una toma de decisiones asistida por IA y a agentes de IA autónomos, la confianza y la coherencia se vuelven innegociables. GoodData ayuda a los equipos a modernizarse con menos interrupciones y mayor control. El resultado es una capa gobernada de lógica de negocio que puede servir a reporting, analítica embebida y experiencias de IA desde una misma base. Los equipos avanzan más rápido, las definiciones se mantienen coherentes y la analítica sigue siendo fiable a medida que escala la adopción.

Acerca de GoodData

GoodData es una plataforma de inteligencia de decisiones nativa de IA diseñada para ayudar a las empresas a convertir datos confiables en acciones seguras. Pensada para una analítica gobernada y escalable, GoodData permite a las organizaciones operacionalizar insights, automatizar decisiones e integrar inteligencia directamente en productos y flujos de trabajo empresariales.

Con una arquitectura componible y una capa semántica gobernada como núcleo, GoodData garantiza que la analítica impulsada por IA sea transparente, auditable y esté alineada con la forma en que las empresas definen y confían en sus datos. Las organizaciones utilizan GoodData para pasar del insight al impacto más rápidamente, manteniendo seguridad, gobernanza y rendimiento de nivel empresarial.

GoodData presta servicio a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudando a cerrar la brecha entre los datos y la toma de decisiones.

Para más información, visitar el sitio web de GoodData y seguir a GoodData en LinkedIn, YouTube y Medium.