Patricia Gil-Terrón publica ‘Los 6 estados mentales’, una guía para salir del piloto automático emocional

Publicado por la editorial Art VitaE Life Arte para el Alma S.L., el libro se presenta en formato tapa blanda y ebook y propone una aproximación clara y accesible para identificar los estados mentales desde los que las personas reaccionan en su vida cotidiana. La obra parte de una realidad cada vez más extendida: el agotamiento emocional, la reactividad automática y la dificultad para tomar decisiones conscientes en un contexto de sobrecarga mental constante.

A través de un método propio basado en arquetipos animales, Patricia Gil-Terrón plantea una forma sencilla de reconocer seis patrones mentales recurrentes, comprender las emociones que los sostienen y observar por qué se mantienen en el tiempo. Este enfoque facilita que el lector se identifique con partes de sí mismo sin reducirse a una identidad fija, favoreciendo la toma de consciencia y el desaprendizaje de patrones automáticos.

Uno de los aspectos diferenciales del libro es que no promete transformaciones inmediatas ni soluciones rápidas. Lejos de los discursos habituales de la autoayuda, la autora defiende que la claridad por sí sola no transforma si no va acompañada de aplicación consciente. Tal como señala Gil-Terrón:

«No somos nuestras reacciones, pero sí responsables de desaprender aquello que nos impide elegir libremente. La verdadera libertad empieza cuando dejamos de vivir desde el automático».

Además de su trabajo editorial, Patricia Gil-Terrón desarrolla una labor divulgativa en el ámbito de la educación emocional, impartiendo charlas sobre estados mentales, valores e inteligencia emocional en centros educativos. En estas sesiones, dirigidas a familias y docentes, aborda cómo los estados mentales de los adultos influyen directamente en el desarrollo emocional de los niños y en la calidad de los vínculos familiares.

El interés generado por Los 6 estados mentales que te encarcelan… y te impiden ser libre refleja una tendencia creciente hacia propuestas de desarrollo personal más responsables, alejadas de promesas irreales y centradas en el autoconocimiento aplicado a la vida real.

La obra está disponible en Amazon y en librerías físicas como Papelería La Traca, Benipaper y Librería Larrosa.

Más información sobre la autora y su trabajo en https://www.patriciagilterron.com

Enlace al libro en Amazon: https://amzn.to/4pZsdpA