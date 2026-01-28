Power to Hydrogen nombra a David Bow director de Estrategia para escalar su expansión internacional

Power to Hydrogen (P2H2), desarrollador de electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM) a escala industrial diseñados para la producción de hidrógeno verde de bajo coste, anunció hoy que el veterano de la industria David Bow se ha incorporado a la compañía como director de Estrategia. Bow liderará la estrategia corporativa y comercial de P2H2 a medida que la empresa amplía sus despliegues industriales y escala sus esfuerzos de salida al mercado en Norteamérica y Europa. Su ámbito de responsabilidad incluye asociaciones estratégicas, entrada y segmentación de mercado, prioridades de crecimiento comercial y la alineación de la hoja de ruta del producto y los planes de validación con los requisitos de clientes y financiación.

Bow aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo sénior en los sectores del hidrógeno y la energía industrial, incluidos cargos ejecutivos centrados en comercialización, estrategia y escalado. Anteriormente dirigió la división de Soluciones de Electrolizadores de Plug Power y ocupó puestos de alta dirección en Verdagy, Nel Hydrogen, Proton OnSite, entre otros. Bow ha vendido más de 2 GW en proyectos de electrolizadores en 85 países diferentes. Natural de Ohio, Bow inició su carrera en Dow Chemical en Columbus, Ohio, desarrollando electrolizadores para la purificación bioquímica en bioterapéuticos. Actualmente asesora a EQT Group, la organización global de inversión con sede en Suecia, en materias relacionadas con hidrógeno, combustibles bajos en carbono y productos químicos.

«David ha pasado su carrera ayudando a empresas de tecnología energética e industrial a pasar de un sólido rendimiento técnico a una ejecución comercial repetible», afirmó Paul Matter, CEO de Power to Hydrogen. «A medida que avanzamos de proyectos piloto a despliegues a escala, la estrategia consiste en tomar decisiones disciplinadas: dónde competir, cómo ofrecer el máximo valor a los clientes y cómo construir las pruebas y asociaciones que desbloqueen la adopción. David es exactamente el tipo de estratega-ejecutor que queremos en la mesa».

Los electrolizadores AEM de P2H2 están diseñados para reducir el coste nivelado del hidrógeno (LCOH) combinando una operación dinámica y eficiencia similares a las del PEM con una vía de materiales escalable y de menor coste que los sistemas PEM convencionales, evitando catalizadores de metales preciosos basados en iridio. Este enfoque permite la integración directa con fuentes de energía renovable y una amplia gama de aplicaciones. La arquitectura híbrida de celdas de la empresa está diseñada para ofrecer durabilidad frente a la intermitencia de las energías renovables, con el objetivo de permitir una operación fiable y financiable en entornos industriales reales.

«La electrólisis se encuentra en un punto de inflexión. Los clientes ya no compran una historia tecnológica; compran un activo bancable que puedan financiar y operar con confianza», señaló David Bow. «Mi enfoque es ayudar a Power to Hydrogen a escalar esa confianza a través de las asociaciones adecuadas, una validación creíble y una ejecución disciplinada alineada con la forma en que los clientes industriales realmente compran».

Acerca de Power to Hydrogen

Power to Hydrogen es una empresa respaldada por capital riesgo dedicada al diseño y fabricación de electrolizadores AEM a escala industrial, centrada en permitir la producción de hidrógeno verde de bajo coste. La plataforma de P2H2 está diseñada para una operación dinámica con energía renovable y para aplicaciones industriales que exigen rendimiento, durabilidad y una vía creíble hacia la fabricación a gran escala.

Para más información, visitar power-h2.com.