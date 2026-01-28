Trastering extiende su modelo de alquiler de trasteros drive-in con un nuevo centro operativo en Móstoles

La apertura responde a la creciente demanda de espacio por parte de particulares, autónomos y pequeñas empresas en la zona sur de Madrid. El nuevo centro está ubicado en la Av. de la Reguera, 12, en Móstoles, al lado de la ITV Móstoles y del centro comercial La Fuensanta, dando servicio a usuarios de Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada.

El espacio sigue el modelo operativo desarrollado por Trastering en España desde 2015: trasteros y almacenes individuales en contenedores marítimos nuevos, con acceso directo con vehículo. Este formato permite al usuario aparcar frente a su unidad y realizar cargas y descargas sin necesidad de carritos, montacargas ni traslados intermedios.

Trastering aprovecha la apertura de este nuevo centro para ampliar su gama de tamaños de trasteros a cinco tamaños, desde 1,65 m² hasta 14 m², para resolver diferentes necesidades de almacenaje. Estos espacios están disponibles tanto para uso personal (por mudanza, reforma o falta de espacio en casa) como para autónomos que necesitan guardar herramientas, materiales o maquinaria, y para pequeñas empresas que buscan un apoyo logístico flexible y seguro. El nuevo tamaño MINI tiene una superficie de 1,65 m², pensada para familias y autónomos que necesitan un pequeño espacio accesible y seguro.

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios del modelo de almacenaje de Trastering es la accesibilidad: los usuarios aparcan delante de su trastero para una carga/descarga fácil y rápida los 365 días del año, de 6:00 a 24:00. En materia de seguridad, el recinto cuenta con videovigilancia 24 horas y detectores de presencia, y los trasteros están diseñados para ofrecer la máxima protección frente a robos y condiciones meteorológicas adversas. La reserva del trastero es gratuita y la contratación es inmediata y sencilla, tanto de forma presencial como teléfono o a través de su web: www.trastering.es

El nuevo centro de Trastering Móstoles – Alcorcón, junto a su centro de Trastering Vicálvaro, refuerza la presencia de Trastering en la Comunidad de Madrid, que se ampliará próximamente con la apertura de un nuevo centro en la Comunidad de Madrid.

Sobre Trastering

Trastering es una empresa especializada en el alquiler de trasteros para particulares y almacenes para profesionales en contenedores marítimos fabricados especialmente para el almacenaje y con acceso directo en planta baja tipo drive-in. Su modelo se basa en unidades individuales, ubicadas en recintos seguros, y está diseñado para facilitar la carga y descarga directa desde su propio vehículo.

Los cuatro fundadores de la empresa, Arnaud Ripert, Cecilia Rimoldi, Carl August Ameln y Lasse Hoydal, iniciaron su actividad en el sector del self-storage en el año 1993 y desde entonces la han extendido a ocho países europeos, desarrollando más de 60 centros. En el año 2002, fundaron dos de las principales empresas de self-storage implantadas en España, siendo los precursores de este negocio en el país.

Trastering cuenta ahora con siete centros en España y cuatro en el sur de Francia a través de su filial Gardetout, y cuenta con un sólido plan de expansión enfocado en estos dos países.