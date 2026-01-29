El 34 % de los compradores de vehículos usados ha sufrido algún tipo de estafa durante su compra

El mercado de vehículos de ocasión sigue generando un alto nivel de inquietud entre los compradores en España. Así lo refleja la encuesta realizada por CARFAX, el principal proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa, a más de 1.000 usuarios a través de su web.

Según los resultados, más de un tercio de los compradores (34 %) afirma haber sufrido algún tipo de estafa durante el proceso de compra de un vehículo usado, lo que pone de manifiesto la persistencia de prácticas fraudulentas en el sector.

Más de un tercio de los encuestados ha sufrido estafas durante la compra

La encuesta distingue a dos grupos dentro de este alto porcentaje de usuarios que han sido víctimas de fraude. Por un lado, un 19 % han sufrido algún tipo de estafa menor, como la solicitud de un informe falso, un kilometraje alterado o daños menores no revelados durante el proceso de compra.

Por otro lado, un 15 % declara haber sufrido estafas de mayor gravedad, como anuncios falsos, estafas con el depósito, gravámenes o cargas no reveladas, clonación del número de identificación del vehículo (VIN), vehículos robados, manipulaciones significativas del kilometraje o daños graves no comunicados al comprador.

Un 85 % de los usuarios muestran preocupación ante una posible estafa

Estos datos explican el alto nivel de desconfianza existente en el mercado de ocasión. En concreto, el 55 % de los encuestados afirma estar muy preocupado ante la posibilidad de sufrir una estafa al comprar un coche de segunda mano.

A esto hay que añadirle que 3 de cada 10 usuarios indican mostrarse «algo preocupados» ante una posible estafa al acudir al mercado de ocasión, lo que eleva hasta el 85 % el porcentaje de usuarios que afrontan este tipo de compras con cierto grado de inquietud. Tan solo un 15 % asegura realizar una compra con total tranquilidad.

9 de cada 10 encuestados comprobarían el historial de un vehículo antes de comprar

Ante este contexto, los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de informarse antes de cerrar una operación. De hecho, la encuesta indica que tan solo 1 de cada 10 usuarios consideran poco probable revisar un informe de historial del vehículo, junto con otros documentos clave como la documentación de matriculación o el certificado de propiedad digital antes de lanzarse a comprarlo.

En contraposición, un 75 % afirma que es muy probable que revise esta información previamente, mientras que un 15 % lo considera algo probable, lo que confirma una clara tendencia hacia una compra más informada, responsable y basada en datos fiables.

Francisco Rudilla, responsable de Desarrollo de Negocio de CARFAX, indica que «la encuesta evidencia que los compradores son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al mercado de vehículos usados, pero también de la importancia de informarse antes de tomar una decisión. La transparencia es la base para recuperar la confianza en el sector».

Estos datos reflejan la necesidad de seguir avanzando hacia un mercado de vehículos de ocasión más transparente y seguro, en el que el acceso a información fiable y completa sobre el historial de vehículos pase de ser un complemento a un paso necesario para proteger a los compradores. Solo así será posible proteger a los compradores, reforzar la confianza en el sector y fomentar un mercado más justo y equilibrado para todas las partes implicadas.

Sobre CARFAX

CARFAX está presente en España desde 2010 y actualmente es el mayor proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa. La empresa tiene información sobre más de 300 millones de vehículos solo en Europa, y más de mil millones de vehículos en todo el mundo. Los historiales de CARFAX recogen datos de 112.000 fuentes de datos internacionales, como gobiernos, compañías de seguros y talleres, para generar un informe histórico. Estos historiales incluyen datos sobre la matriculación del vehículo, origen, daños anteriores, kilometraje, robos, usos alternativos (por ejemplo, como taxi) y mucho más.