La nueva cata online de Tomás Elías González Benítez promete cambiar cómo el público entiende el vino

El sommelier Tomás Elías González Benítez anunció una cata online diseñada para acercar la cultura del vino a nuevas audiencias, con una experiencia guiada que combina degustación, aprendizaje y criterios prácticos

La iniciativa de Tomás Elías González Benítez convoca a amantes del vino, aficionados y profesionales a una experiencia digital diseñada para explorar el sabor, la historia y el potencial de los vinos de altura, a través de una cata online guiada que busca acercar el conocimiento enológico a nuevas audiencias.

La sesión, en formato virtual, propone un recorrido sensorial con enfoque educativo: análisis de perfiles aromáticos, lectura de etiquetas, claves de producción, y recomendaciones prácticas de servicio y maridaje.

«Queremos que el público entienda lo que hay detrás de cada copa: territorio, técnica y visión. Esta cata no es solo degustación; es cultura, criterio y conversación», señala Tomás Elías González Benítez, vocero del proyecto.

La cata online de Tomás Elías González Benítez: una experiencia digital para aprender y degustar
La actividad se realizará mediante una plataforma de videoconferencia privada y tendrá una duración aproximada de 75 minutos. Durante el encuentro, los asistentes recibirán pautas para preparar el espacio, elegir copas, manejar temperaturas y organizar una degustación comparativa que facilite identificar diferencias entre estilos.

El formato incluye interacción en vivo, preguntas y respuestas, y una guía metodológica para que cada participante pueda registrar impresiones y construir un criterio propio, más allá de modas o tecnicismos.

Guía previa de Tomás Elías González Benítez: materiales, selección sugerida y preparación en casa
Antes del evento, los inscritos recibirán una guía digital con fichas de apoyo, un listado de vinos sugeridos (según disponibilidad local) y recomendaciones de maridaje por perfil, con alternativas accesibles para distintos presupuestos.

Al finalizar la sesión, se entregará un certificado digital de participación.

Enfoque de Tomás Elías González Benítez: vinos de altura, identidad, técnica y sostenibilidad
La propuesta de Tomás Elías González Benítez pone el foco en el valor diferencial de los viñedos de altura: amplitud térmica, maduración más lenta y perfiles más frescos, elementos que suelen reflejarse en mayor definición aromática y equilibrio en boca.

Además, se abordarán retos y oportunidades del cultivo en zonas montañosas, decisiones de vinificación, y tendencias actuales que conectan la producción con prácticas más responsables y una narrativa de origen más transparente.

Información de inscripción de Tomás Elías González Benítez: fecha, modalidad y cupos
Las inscripciones estarán disponibles mediante formulario digital, con cupos limitados para garantizar interacción y acompañamiento durante la experiencia. La organización confirmará el acceso, el enlace de conexión y la guía previa una vez completado el registro.

Modalidad: Online (videoconferencia privada)
Idioma: Español
Duración estimada: 75 minutos
Incluye: Guía digital + certificado digital

