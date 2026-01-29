  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Trescal y Marqués, con Microsoft, presentan las novedades sobre EU GMP e IA para la industria farmacéutica

Trescal y Marqués, en colaboración con Microsoft, organizan unas jornadas presenciales exclusivas en Madrid y Barcelona para analizar los cambios normativos que marcarán el futuro del marco EU GMP. Un encuentro dirigido a profesionales del sector farmacéutico que abordará los nuevos borradores regulatorios y el impacto de la Inteligencia Artificial en entornos GMP, con una visión técnica, aplicada y orientada a 2026

Trescal y Marqués, con Microsoft, presentan las novedades sobre EU GMP e IA para la industria farmacéutica
Archivado en: Notas de Prensa

Trescal y Marqués, en colaboración con Microsoft, organizan unas jornadas presenciales exclusivas y gratuitas en las oficinas de Microsoft en Madrid y Barcelona, para informar a los profesionales del sector farmacéutico sobre los cambios normativos relacionado con EU GMP.  

El objetivo: informar, analizar y presentar conclusiones sobre los cambios normativos que marcarán el 2026 relativos a los nuevos borradores EU GMP, con especial foco en las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial dentro de la industria farmacéutica. 

Estas sesiones ofrecerán una visión técnica y aplicada para adaptar el uso de IA en entornos GMP, abordando el impacto del futuro Anexo 22 EU GMP y los cambios en el Anexo 11, junto con otras actualizaciones regulatorias previstas. 

¿Qué obtiene el asistente? 

  • Comprensión de los principales aspectos de la actualización del marco regulador EU GMP (nuevos borradores de capítulo 4 – Documentación, Anexo 11 – Sistemas informatizados, y nuevo Anexo 22 – Inteligencia Artificial). 

  • Novedades relacionadas con el nuevo borrador del Anexo 11. 

  • Cómo se regulará la IA bajo EU GMP y el alcance del Anexo 22. 

  • Tendencias tecnológicas y casos prácticos aplicados a la industria farmacéutica. 

  • Perspectiva de los expertos sobre el futuro tecnológico del sector y su impacto operativo. 

  • Ambiente exclusivo en las oficinas de Microsoft, para conocer otros profesionales del sector, aprender sobre tendencias y actualidad, compartir experiencias y realizar networking. 

Fechas y ubicaciones 

  • Madrid · 17 de febrero · La Finca, Pozuelo de Alarcón. 

  • Barcelona · 19 de febrero · Sant Martí 

Horario y agenda 

  • Mañana, de 9:30 a 14:00 

Evento gratuito con aforo reducido. Tras completar el registro, el equipo confirmará la asistencia y solicitará los datos adicionales necesarios para participar. 

Reserva de plaza abierta.

Los mejores productos de gastronomía

PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA
Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]