Trescal y Marqués, con Microsoft, presentan las novedades sobre EU GMP e IA para la industria farmacéutica

Trescal y Marqués, en colaboración con Microsoft, organizan unas jornadas presenciales exclusivas y gratuitas en las oficinas de Microsoft en Madrid y Barcelona, para informar a los profesionales del sector farmacéutico sobre los cambios normativos relacionado con EU GMP.

El objetivo: informar, analizar y presentar conclusiones sobre los cambios normativos que marcarán el 2026 relativos a los nuevos borradores EU GMP, con especial foco en las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial dentro de la industria farmacéutica.

Estas sesiones ofrecerán una visión técnica y aplicada para adaptar el uso de IA en entornos GMP, abordando el impacto del futuro Anexo 22 EU GMP y los cambios en el Anexo 11, junto con otras actualizaciones regulatorias previstas.

¿Qué obtiene el asistente?

Comprensión de los principales aspectos de la actualización del marco regulador EU GMP (nuevos borradores de capítulo 4 – Documentación, Anexo 11 – Sistemas informatizados, y nuevo Anexo 22 – Inteligencia Artificial).

Novedades relacionadas con el nuevo borrador del Anexo 11.

Cómo se regulará la IA bajo EU GMP y el alcance del Anexo 22.

Tendencias tecnológicas y casos prácticos aplicados a la industria farmacéutica.

Perspectiva de los expertos sobre el futuro tecnológico del sector y su impacto operativo.

Ambiente exclusivo en las oficinas de Microsoft, para conocer otros profesionales del sector, aprender sobre tendencias y actualidad, compartir experiencias y realizar networking.

Fechas y ubicaciones

Madrid · 17 de febrero · La Finca, Pozuelo de Alarcón.

Barcelona · 19 de febrero · Sant Martí

Horario y agenda

Mañana, de 9:30 a 14:00

Evento gratuito con aforo reducido. Tras completar el registro, el equipo confirmará la asistencia y solicitará los datos adicionales necesarios para participar.

Reserva de plaza abierta.