Data Center Market celebra los DCM Awards 2026, con un nuevo récord de asistencia

Data Center Market, medio de comunicación referente del sector de los data center en España, ha celebrado en Madrid la décimo-tercera edición de los DCM Awards 2026. Se trata de un encuentro muy especial en el que se ponen en valor los proyectos tecnológicos más innovadores acontecidos en los últimos meses, y que, al mismo tiempo, sirve como espacio de networking para que más de 280 profesionales puedan compartir experiencias con un denominador común: los centros de datos como el corazón del negocio.
Distintas personalidades relacionadas con la tecnología, tanto de la Administración Pública como del sector privado, se dieron cita en unos premios que resaltaron el potencial de la Inteligencia Artificial y su impacto en las infraestructuras de centros de datos.
En la presente edición, que también destacó el carácter esencial del sector de los data centers, contó con los siguientes sponsors, que hicieron de la velada todo un éxito: Abast, Aquads, Arsys, Bergvik, IGIC (Ingeniería y Gestión de Infraestructuras Críticas), Legrand, Omega Peripherals, Panduit, PQC, Rittal, Starline, Systam Technology, Templus, TD-Synnex, Vertiv y V-Valley.
La apertura del evento contó con la presencia de Manuel Pérez Gómez, Viceconsejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, quien en su intervención hizo alusión a la importancia de los data centers para una región como Madrid. Por su parte, para la clausura, se contó con la participación de Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación SpainDC, quien recibió un galardón por su compromiso con la comunicación y divulgación en el sector de los centros de datos.
A continuación, pasan a relatar los proyectos galardonados:
- Como Proyecto de Inteligencia Artificial Soberana, el premio ha recaído en GPU Solutions, que se propuso un reto ambicioso: construir una infraestructura capaz de soportar la nueva ola de inteligencia artificial empresarial en España. Para hacerlo posible contó con Templus y con la tecnología de Lenovo. El resultado es un rack refrigerado por líquido de hasta 60 kW, instalado en una sala diseñada específicamente para proyectos de IA avanzada. Hoy este proyecto no solo es una realidad: es una referencia nacional.
- Debido al Impulso al sector del data center a través de la integración de las energías renovables y el autoconsumo, Ignis ha sido reconocida porque su propuesta se basa en asegurar conexiones a la red y estructurar PPAs de largo plazo para garantizar un suministro continuo y fiable, respaldado por la electricidad generada en sus proyectos híbridos renovables, fotovoltaicos, eólicos y sistemas de almacenamiento con baterías. IGNIS se está consolidando como un referente para acompañar el crecimiento del sector con soluciones energéticas eficientes y competitivas.
- El Gobierno de Navarra ha ampliado uno de sus CPD con un nuevo cubo con racks completamente contenidos. Omega Peripherals y Legrand han desplegado una solución modular de última generación que incluye cerramiento tipo ‘cold aisle’, PDUs inteligentes, canalización prefabricada y cableado estructurado, mejorando la eficiencia energética, la monitorización y la escalabilidad futura del centro. Por ello se ha llevado el trofeo en la categoría de Modernización y ampliación del data center.
- El Premio al escenario de pruebas con cargas térmicas de alta precisión ha recaído en Iron Mountain, con el objetivo de desarrollar un entorno de pruebas altamente representativo de las condiciones operativas reales. Para ello, se implementaron emuladores de servidor con un salto térmico reducido y se desplegaron 350 sondas inalámbricas de temperatura y humedad relativa (T/HR). Esta infraestructura permitió la ejecución de ensayos con un elevado nivel de precisión y fiabilidad en los resultados obtenidos.
- Iwan21, empresa especializada en ciberseguridad y soluciones informáticas, migró en un plazo de tan solo tres meses más de 100 entornos virtualizados y 300 dominios a una nube privada que les permitió reducir costes y evitar la obsolescencia del hardware. El proceso se realizó sin interrupciones para los clientes, garantizando una total continuidad operativa. Por ello, ha resultado reconocida por su Proyecto de cloud privada.
- En la categoría de Integración de inteligencia artificial aplicada a infraestructuras críticas, el premiado es Logicalis. Su proyecto destaca por combinar automatización avanzada, análisis inteligente y arquitecturas cloud escalables. Esta innovación ha permitido optimizar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia operativa de sus clientes. Un caso ejemplar de cómo la IA transforma la infraestructura en un motor estratégico de valor.
- En el apartado de Innovación en suelos técnicos, Digital Realty Barcelona ha llevado a cabo un proyecto que les ha aportado importantes beneficios a la empresa de colocation en cuanto a robustez, flexibilidad y reducción de costes operativos. La operación del data center es completamente segura y sencilla, ya que se mantiene una estabilidad estructural y, al mismo tiempo, una mejora de la climatización.
- Respecto a la Modernización de la infraestructura de TI, la compañía galardonada es SCC, por un proyecto adjudicado a un organismo público en Cataluña para modernizar y transformar integralmente su infraestructura de cómputo, sustituyendo equipamiento obsoleto y ampliando su capacidad para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios críticos vinculados a la gestión contable. La solución, basada en un enfoque dinámico y definido por software, fue diseñada para maximizar la eficiencia operativa, potenciar la escalabilidad del entorno y asegurar la flexibilidad necesaria ante futuras necesidades tecnológicas.
- Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha recibido el premio de ‘Data Center de la Administración Pública’. El proyecto de renovación de los centros de datos del Área Metropolitana de Barcelona destaca por su enfoque integral en seguridad, continuidad de servicio y sostenibilidad, garantizando servicios públicos críticos para más de tres millones de ciudadanos. La solución implementada permite una operación completamente automatizada, con capacidad de respuesta inmediata ante incidencias sin afectar a la disponibilidad. La integración de tecnologías modulares y escalables ha mejorado significativamente la eficiencia energética y la resiliencia de la infraestructura.
- Por la Mejora de la capacidad de potencia y disponibilidad de un data center, Trevenque Group recibió el trofeo debido a que en el año 2025 inició un proyecto de mejora de su centro de datos, con la incorporación de novedosas tecnologías que garantizarán mayor capacidad, fiabilidad y sostenibilidad energética en sus infraestructuras.
- Finalmente, DCM ha querido otorgar un premio especial de Comunicación y divulgación en el sector de los centros de datos, a Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, por su dedicación y esfuerzo en la difusión y puesta en valor del papel crucial que desempeñan los data centers en el ecosistema tecnológico español y global. Durante su gestión al frente de Spain DC, ha demostrado un compromiso excepcional con la promoción de la industria de los centros de datos, contribuyendo de manera significativa a sensibilizar a instituciones, empresas y a la sociedad en general sobre la relevancia de los data centers en la vida diaria y en el desarrollo económico y social.