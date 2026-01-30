Data Center Market celebra los DCM Awards 2026, con un nuevo récord de asistencia

Data Center Market, medio de comunicación referente del sector de los data center en España, ha celebrado en Madrid la décimo-tercera edición de los DCM Awards 2026. Se trata de un encuentro muy especial en el que se ponen en valor los proyectos tecnológicos más innovadores acontecidos en los últimos meses, y que, al mismo tiempo, sirve como espacio de networking para que más de 280 profesionales puedan compartir experiencias con un denominador común: los centros de datos como el corazón del negocio.

Distintas personalidades relacionadas con la tecnología, tanto de la Administración Pública como del sector privado, se dieron cita en unos premios que resaltaron el potencial de la Inteligencia Artificial y su impacto en las infraestructuras de centros de datos.

En la presente edición, que también destacó el carácter esencial del sector de los data centers, contó con los siguientes sponsors, que hicieron de la velada todo un éxito: Abast, Aquads, Arsys, Bergvik, IGIC (Ingeniería y Gestión de Infraestructuras Críticas), Legrand, Omega Peripherals, Panduit, PQC, Rittal, Starline, Systam Technology, Templus, TD-Synnex, Vertiv y V-Valley.

La apertura del evento contó con la presencia de Manuel Pérez Gómez, Viceconsejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, quien en su intervención hizo alusión a la importancia de los data centers para una región como Madrid. Por su parte, para la clausura, se contó con la participación de Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación SpainDC, quien recibió un galardón por su compromiso con la comunicación y divulgación en el sector de los centros de datos.

A continuación, pasan a relatar los proyectos galardonados: