Astrid Carapellotti ganadora de la XVII edición del Premio Madrid Acoge

La elección fue llevada a cabo por el Jurado del Premio, quedando como finalistas Javier Martínez, guía oficial de turismo y Nerea Cantán, Guest Experience & Concierge del Hotel Casa de las Artes, member of Meliá Collection.

El Jurado estuvo compuesto por expertos profesionales del sector turístico madrileño y autoridades municipales, D. Héctor Coronel (Director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid), Dª. Marisa Fernández (Subdirección de Atención al Visitante-Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Madrid), D. Santiago Vallejo (presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo AEPT), D. Carlos Lope (secretario de la Asociación Española de Profesionales del Turismo AEPT), D. Borja Martín (presidente de Las Llaves de Oro Españolas), Dª. Ana María Dobaño (secretaria general de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel -ASEGO), Dª. Natalua Gutiérrez-Colomer (vicepresidenta segunda de la Asociación Profesional de Guías oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid APIT), Dª. Inés Robledo (secretaria de la Asociación Española de Directores de Hotel AEDH), y Dª. Patricia Hernández (en representación de la Fundación Intermundial).

Una vez más, el nivel de convocatoria y de las candidaturas ha sido todo un éxito. El objetivo del Premio no es otro que el de incentivar a los jóvenes por su labor, poniendo en valor su trabajo y animándoles a seguir en la misma línea de actuación hacia los visitantes de Madrid, porque ellos y ellas son la imagen amable y acogedora de la ciudad. Pueden carecer de una gran experiencia, pero la compensan con ilusión, deseo de futuro, iniciativas y proyectos innovadores.