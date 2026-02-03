Grupo Tándem lanza WOW, su nueva agencia creativa especializada en el sector salud

La agencia arranca con un equipo inicial de 15 profesionales con experiencia en comunicación, marketing digital, contenidos y eventos. Esta estructura está reforzada por Tandem Studio, la unidad creativa del grupo, que aporta diseño, producción y tecnología creativa aplicada.

Al frente de WOW, como Business Unit Director, está Juanlu González, profesional con 17 años de trayectoria que ha liderado proyectos de comunicación para las principales compañías farmacéuticas desde agencias como VML Health o Popin_.

Una propuesta creativa con base científica

WOW opera en el ámbito de la comunicación y marketing experiencial ofreciendo un porfolio que incluye narrativas de marca, branded content, campañas 360°, soluciones para congresos, eventos presenciales o híbridos, producción digital, materiales promocionales y estrategias de social media, entre otros.

Sus soluciones se inspiran en principios de experiencia de usuario y conocimiento sobre cómo la emoción influye en la atención y el recuerdo, aplicando esta visión al diseño de campañas con impacto.

Juanlu González, director de WOW, explica su enfoque diferencial: «WOW nace de una convicción: en la comunicación en salud, también es posible emocionar. Queremos diseñar experiencias memorables que activen la atención, generen recuerdo y aporten valor real a profesionales, pacientes y decisores». Y añade: «Siempre tuve la espinita de impulsar una agencia con esa mirada; poder hacerlo desde el Grupo Tándem, sumando talento, estructura y una propuesta de valor sólida para el sector salud, ha sido el contexto perfecto para convertir esa visión en realidad».

Un paso estratégico para el Grupo Tándem

El lanzamiento de WOW responde a una apuesta estratégica del Grupo Tándem por reforzar su posicionamiento en el ámbito creativo. El grupo queda formado así por tres marcas complementarias con servicios especializados y un propósito compartido: llevar la salud a todos los ámbitos de la vida.

Clover, consultora experta en estrategia, ciencia y formación médica.

Levin, firma centrada en acceso al mercado, asuntos públicos y comunicación institucional.

WOW, nueva agencia creativa dedicada a campañas, eventos y experiencias de marca.

El grupo cuenta además con dos centros de excelencia de soporte transversal. Tandem Studio, la unidad creativa y de producción, aporta diseño, tecnología y ejecución audiovisual a todas las marcas. El Departamento Científico garantiza el rigor y la solidez técnica de los contenidos y estrategias, integrando la visión médica en cada proyecto.

Esta estructura permite al Grupo Tándem acompañar a sus clientes del sector salud en todo su ciclo operativo, desde la investigación y el acceso al mercado hasta la formación, la comunicación y el posicionamiento de marca.

Pablo Martínez Montesinos, socio fundador y CEO del Grupo Tándem, resume la oferta 360° del grupo: «Con el lanzamiento de WOW, el Grupo Tándem consolida una propuesta de valor única para el sector salud, capaz de dar respuesta especializada a los retos de los actores del ecosistema de salud de principio a fin».

Acerca del Grupo Tándem

El Grupo Tándem es un ecosistema de marcas especializadas en salud que ofrece soluciones integrales en consultoría estratégica, comunicación, acceso al mercado, asuntos públicos, formación y creatividad. Acompaña a compañías farmacéuticas, instituciones sanitarias y sociedades científicas y asociaciones de pacientes a lo largo de todo su ciclo operativo.

Acerca de Clover

Clover es la consultora del Grupo Tándem especializada en estrategia, ciencia y formación médica. Diseña soluciones de alto impacto que combinan visión estratégica y rigor técnico para departamentos de marketing y médico del sector salud.

Acerca de Levin

Levin es la firma del Grupo Tándem especializada en acceso al mercado, asuntos públicos y comunicación institucional. Ayuda a las organizaciones del ámbito sanitario a posicionarse con legitimidad y generar impacto en entornos regulados, políticos y sociales.

Acerca de WOW

WOW es la agencia creativa del Grupo Tándem. Nace para diseñar campañas, experiencias y contenidos que emocionan y conectan.