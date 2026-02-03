Worldline impulsa la nueva era del Contact Center con su solución de IA

El 28,7% de las empresas españolas ya utiliza IA conversacional y las grandes organizaciones aceleran su adopción. Pero en un mercado donde los chatbots y la IA generativa han alcanzado su madurez, el reto ya no es implantar tecnología, sino convertirla en resultados reales para el negocio y la experiencia de cliente.

En este contexto, Worldline presenta Worldline CX Suite, su plataforma avanzada de experiencia de cliente basada en IA híbrida, automatización omnicanal y asistencia inteligente al agente, diseñada para reducir fricciones, mejorar la satisfacción del cliente y optimizar los costes operativos.

La solución gestiona más de 3.000 millones de interacciones al año, de las cuales 73 millones se gestionan con inteligencia artificial y conecta a más de 100.000 agentes a nivel global, permitiendo:

Alcanzar un 95% de resolución en primer contacto.

Incrementar la productividad de los agentes.

Reducir los costes del Contact Center.

De la IA experimental a la IA que genera valor

Las organizaciones demandan hoy experiencias más ágiles, personalizadas y coherentes en todos los canales, sin renunciar al control, la calidad ni a la confianza del cliente.

Worldline CX Suite responde a esta necesidad combinando:

IA tradicional y generativa

Agentes conversacionales avanzados

Automatización inteligente de voz y canales escritos

Analítica en tiempo real y gobernanza del dato

Asistencia al agente en tiempo real

Orquestación por IA

El resultado es un modelo de atención que elimina tareas de bajo valor, reduce la carga operativa de los equipos y garantiza que cada interacción llegue al recurso más adecuado, en el momento justo.

Worldline en el centro de la conversación CX & AI

Durante el mes de febrero, Worldline compartirá esta visión en dos citas clave: