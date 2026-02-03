  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Worldline impulsa la nueva era del Contact Center con su solución de IA

Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en servicios de pago, participa en el evento e-Commerce, CX & AI Meetings (4 y 5 de febrero, Marbella) presentando su plataforma CX Suite

Worldline impulsa la nueva era del Contact Center con su solución de IA
Archivado en: Notas de Prensa

El 28,7% de las empresas españolas ya utiliza IA conversacional y las grandes organizaciones aceleran su adopción. Pero en un mercado donde los chatbots y la IA generativa han alcanzado su madurez, el reto ya no es implantar tecnología, sino convertirla en resultados reales para el negocio y la experiencia de cliente.

En este contexto, Worldline presenta Worldline CX Suite, su plataforma avanzada de experiencia de cliente basada en IA híbrida, automatización omnicanal y asistencia inteligente al agente, diseñada para reducir fricciones, mejorar la satisfacción del cliente y optimizar los costes operativos.

La solución gestiona más de 3.000 millones de interacciones al año, de las cuales 73 millones se gestionan con inteligencia artificial y conecta a más de 100.000 agentes a nivel global, permitiendo:

  • Alcanzar un 95% de resolución en primer contacto.
  • Incrementar la productividad de los agentes.
  • Reducir los costes del Contact Center.

De la IA experimental a la IA que genera valor
Las organizaciones demandan hoy experiencias más ágiles, personalizadas y coherentes en todos los canales, sin renunciar al control, la calidad ni a la confianza del cliente.

Worldline CX Suite responde a esta necesidad combinando:

  • IA tradicional y generativa
  • Agentes conversacionales avanzados
  • Automatización inteligente de voz y canales escritos
  • Analítica en tiempo real y gobernanza del dato
  • Asistencia al agente en tiempo real
  • Orquestación por IA

El resultado es un modelo de atención que elimina tareas de bajo valor, reduce la carga operativa de los equipos y garantiza que cada interacción llegue al recurso más adecuado, en el momento justo.

Worldline en el centro de la conversación CX & AI
Durante el mes de febrero, Worldline compartirá esta visión en dos citas clave:

  • e-Commerce, CX & AI Meetings (4 y 5 de febrero, Marbella), con reuniones one to one con decisores del sector y demostraciones en directo.
  • Evento exclusivo en Madrid (19 de febrero), junto a Google Cloud, centrado en casos reales de IA generativa aplicada a productividad, innovación y nuevos productos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MUEBLES DE TERRAZA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]