  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Prudencia.ai lanza en España la IA legal diseñada específicamente para abogados y profesionales del Derecho

Prudencia.ai anuncia su lanzamiento oficial en España como copiloto jurídico basado en IA, creado para abogados, despachos y departamentos legales. La plataforma, desarrollada desde la lógica del ejercicio profesional, apoya el análisis de documentos, la organización de expedientes y la redacción jurídica bajo supervisión humana

Prudencia.ai lanza en España la IA legal diseñada específicamente para abogados y profesionales del Derecho
Archivado en: Notas de Prensa

Prudencia.ai, la IA legal especializada frente a modelos generalistas
A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, Prudencia.ai ha sido creada específicamente para el entorno jurídico. No se limita a generar respuestas automáticas, sino que funciona como un copiloto legal que ayuda al profesional a trabajar de forma más eficiente, consistente y segura.

La plataforma permite:

  • Trabajar con documentación propia del despacho o del cliente

  • Crear bases de conocimiento jurídicas privadas

  • Reutilizar criterios legales internos

  • Reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas, mejorando la productividad del abogado

Este enfoque responde a una demanda creciente en el mercado de IA legal para abogados, donde la rapidez ya no es suficiente si no va acompañada de trazabilidad y control del riesgo.

Cumplimiento normativo y enfoque europeo
Prudencia.ai ha sido desarrollada conforme al marco regulatorio europeo, incorporando desde su diseño medidas de cifrado, anonimización de documentos y control de accesos, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las exigencias del AI Act europeo.

Este enfoque permite a los profesionales del Derecho utilizar inteligencia artificial de forma responsable, alineada con las buenas prácticas en el uso de la IA jurídica y con las advertencias recientes de tribunales y colegios profesionales sobre el uso acrítico de herramientas automatizadas.

Lanzamiento con acceso gratuito limitado
El lanzamiento de Prudencia.ai incluye un acceso gratuito limitado para los primeros usuarios registrados, permitiendo a abogados y profesionales legales probar la herramienta antes de contratar planes de pago.

La compañía prevé ampliar progresivamente el alcance de la plataforma, incorporando también a departamentos legales internos de pymes, donde la necesidad de apoyo jurídico eficiente y seguro es cada vez mayor.

Un proyecto liderado por expertos en Derecho e inteligencia artificial
Prudencia.ai ha sido fundada por Carlos Guerrero, abogado mercantil y concursal con más de 20 años de experiencia en el sector legal y en proyectos legaltech, junto a Jaume Bosch, socio y CTO del proyecto, especialista en inteligencia artificial con más de 25 años de trayectoria tecnológica.

La combinación de experiencia jurídica y conocimiento técnico ha sido clave para desarrollar una solución de IA legal en España orientada a la práctica real del Derecho.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MUEBLES DE TERRAZA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]