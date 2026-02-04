Prudencia.ai lanza en España la IA legal diseñada específicamente para abogados y profesionales del Derecho

Prudencia.ai, la IA legal especializada frente a modelos generalistas

A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, Prudencia.ai ha sido creada específicamente para el entorno jurídico. No se limita a generar respuestas automáticas, sino que funciona como un copiloto legal que ayuda al profesional a trabajar de forma más eficiente, consistente y segura.

La plataforma permite:

Trabajar con documentación propia del despacho o del cliente

Crear bases de conocimiento jurídicas privadas

Reutilizar criterios legales internos

Reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas, mejorando la productividad del abogado

Este enfoque responde a una demanda creciente en el mercado de IA legal para abogados, donde la rapidez ya no es suficiente si no va acompañada de trazabilidad y control del riesgo.

Cumplimiento normativo y enfoque europeo

Prudencia.ai ha sido desarrollada conforme al marco regulatorio europeo, incorporando desde su diseño medidas de cifrado, anonimización de documentos y control de accesos, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las exigencias del AI Act europeo.

Este enfoque permite a los profesionales del Derecho utilizar inteligencia artificial de forma responsable, alineada con las buenas prácticas en el uso de la IA jurídica y con las advertencias recientes de tribunales y colegios profesionales sobre el uso acrítico de herramientas automatizadas.

Lanzamiento con acceso gratuito limitado

El lanzamiento de Prudencia.ai incluye un acceso gratuito limitado para los primeros usuarios registrados, permitiendo a abogados y profesionales legales probar la herramienta antes de contratar planes de pago.

La compañía prevé ampliar progresivamente el alcance de la plataforma, incorporando también a departamentos legales internos de pymes, donde la necesidad de apoyo jurídico eficiente y seguro es cada vez mayor.

Un proyecto liderado por expertos en Derecho e inteligencia artificial

Prudencia.ai ha sido fundada por Carlos Guerrero, abogado mercantil y concursal con más de 20 años de experiencia en el sector legal y en proyectos legaltech, junto a Jaume Bosch, socio y CTO del proyecto, especialista en inteligencia artificial con más de 25 años de trayectoria tecnológica.

La combinación de experiencia jurídica y conocimiento técnico ha sido clave para desarrollar una solución de IA legal en España orientada a la práctica real del Derecho.