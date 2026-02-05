Diez claves de higiene consciente que influyen en la experiencia del cliente

La higiene se consolida como un pilar clave para el bienestar, la seguridad y la experiencia del cliente. Su gestión influye directamente en la seguridad microbiológica, la prevención de bajas y la percepción de cuidado que transmite una empresa en aseos, zonas comunes o recepciones.

PAPELMATIC, con más de 60 años de experiencia en higiene consciente y bienestar profesional, propone considerarla un elemento estratégico: no solo limpiar, sino tomar decisiones basadas en evidencia científica que protejan a las personas, optimicen recursos y refuercen la confianza en la organización. Como destaca Pau Fornt, director general, la higiene deja de ser una obligación y se convierte en herramienta de prevención, bienestar y reputación. PAPELMATIC lo llama higiene consciente: consciencia en uno mismo, con la comunidad y con el entorno.

Con este enfoque, PAPELMATIC ha elaborado un decálogo de buenas prácticas para que las empresas evalúen su gestión de la higiene y detecten oportunidades de mejora en el bienestar de sus equipos y la experiencia de sus clientes.

1. Garantizar la seguridad microbiológica en el lavado de manos

Los dispensadores de jabón rellenables a granel representan un riesgo higiénico: hasta el 25 % pueden estar contaminados, favoreciendo la propagación bacteriana. El uso de jabón contaminado puede aumentar infecciones, enfermedades laborales y bajas. Se recomienda sustituirlos por sistemas de carga sellada y dispensadores de dosificación controlada, evitando la contaminación cruzada y optimizando el uso de jabón.

2. Priorizar la celulosa frente a los secadores de aire

El secado de manos influye en la calidad del aire y la bioseguridad. Los secadores de aire dispersan microorganismos, mientras que el papel secamanos de celulosa elimina patógenos por fricción, reduciendo su propagación. Los dispensadores autocut permiten un uso controlado del papel, mejorando la higiene y evitando desperdicios.

3. Proteger al trabajador exterior de la radiación

Trabajadores al aire libre, como en logística o construcción, presentan mayor riesgo de patologías dermatológicas y cáncer de piel. Integrar dispensadores de crema solar profesional como EPI en accesos, vestuarios y zonas comunes facilita la prevención diaria y refuerza el compromiso de la empresa con la salud de su plantilla.

4. Implementar la equidad mediante la higiene menstrual

La inclusividad laboral requiere cubrir necesidades básicas. La falta de soluciones de higiene menstrual genera incomodidad y estrés. Dispensadores como LadyCare by PAPELMATIC garantizan acceso inmediato a compresas y tampones, normalizan la higiene menstrual y refuerzan el compromiso con la igualdad y el bienestar.

5. Mejorar la seguridad en zonas de alto tránsito

Los puntos de contacto frecuente son vías de transmisión. La colocación estratégica de dispensadores de gel hidroalcohólico, con fórmulas eficaces y respetuosas con la piel, reduce riesgos, fomenta la prevención y genera confianza en visitantes y empleados.

6. Cuidar la percepción a través del olfato

El mal olor puede arruinar la sensación de limpieza y afectar la experiencia del cliente. Los ambientadores profesionales mantienen frescor prolongado, crean entornos agradables y confortables, mejoran la percepción de calidad del servicio y contribuyen al bienestar emocional.

7. Asegurar el orden visual y la gestión de residuos

El desorden visual proyecta una imagen de descuido. Contenedores de basura de alta capacidad, cerrados y con pedal permiten ocultar residuos, reducir el contacto y mantener espacios ordenados, seguros y alineados con la imagen profesional.

8. Apostar por sostenibilidad acreditada y trazable

Consumibles sin certificación pueden contradecir políticas de Responsabilidad Social Corporativa. Optar por celulosa certificada (Ecolabel, FSC) y fibras 100 % recicladas reduce el impacto ambiental y demuestra compromiso con la sostenibilidad en la gestión diaria.

9. Profesionalizar la limpieza de superficies con Tejido No Tejido (TNT)

Papeles convencionales o bayetas reutilizables arrastran suciedad y dejan residuos. Los TNT capturan la suciedad, absorben eficazmente y no dejan pelusas, garantizando limpieza segura, eficaz y repetible.

10. Fomentar una cultura de cuidado individual y colectivo

La eficacia de la higiene depende de productos y comportamiento. Informar, formar y recordar mediante señalética, infografías y acciones formativas normaliza hábitos como lavado de manos, uso correcto de consumibles y limpieza de superficies, integrando bienestar, seguridad y sostenibilidad en la cultura corporativa.

Sobre PAPELMATIC

Fundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Balsach, PAPELMATIC es una empresa familiar con profundo ADN papelero. Especializada inicialmente en ‘converting’ de celulosa, ofrece más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional adaptadas a diversos sectores.

Bajo Pau Fornt Baldrich, cuarta generación de la familia, PAPELMATIC mantiene su compromiso con innovación, responsabilidad social y respeto al medio ambiente, formando parte del GRUPO PAPELMATIC, junto a Efebé y Aixa Converting. Tiene sede en Cornellá de Llobregat, emplea 40 personas y opera en España e internacionalmente mediante distribuidores globales que atienden a empresas multinacionales.