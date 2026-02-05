Fitóniq llega a España con la dieta fácil de seguir para el 55% de los españoles con exceso de peso

En España, el 55,0% de la población adulta vive con exceso de peso (sobrepeso u obesidad), según la Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023. En un contexto donde muchas dietas se quedan en buenas intenciones, Fitóniq llega con una solución sencilla: hacer que adelgazar sea fácil de seguir en la vida real.

Fitóniq es la dieta fácil de seguir porque elimina lo que suele hacer que la gente abandone: pesar alimentos, contar calorías y cocinar. Aquí está resuelto – porciones listas, preparación en 1 minuto, y un menú diario que se puede llevar a cualquier parte: no ocupa espacio y cabe en una bolsa. Y, además, está rico: platos que apetecen. Son comidas completas, con proteína y fibra, y 23+ vitaminas y minerales.

Platos que apetecen, no castigos

Fitóniq apuesta por una experiencia que apetece de verdad: variedad para sostener la rutina sin aburrimiento – pastas, sopas calientes, batidos y postres. Porque el reto casi nunca es empezar – es seguir cuando la semana se complica.

«Como madre y emprendedora, después de probar varias dietas sin éxito, entendí algo muy simple: la única dieta que funciona es la que puedes mantener. De ahí nació Fitóniq – una dieta completa que te lo pone fácil de seguir y no abandonar a los tres días. Máximos resultados con el mínimo esfuerzo», comenta Ioana Minea, cofundadora de Fitóniq.

Fitóniq se comercializa dentro de la categoría de sustitutivos de comida para el control de peso, un método respaldado por más de 50 años de investigación y por un volumen sólido de evidencia – decenas de ensayos clínicos y más de 20 estudios recogidos en revisiones sistemáticas y meta-análisis. En la práctica, también se utiliza en protocolos clínicos de nutrición, porque un plan estructurado no depende de «motivación» – depende de poder repetirlo.

Disponibilidad

Fitóniq ya está disponible en España a través de fitoniq.es, con packs pensados para facilitar la constancia en el día a día.

⸻

Sobre Fitóniq

Fitóniq es una marca de comidas completas, porcionadas y rápidas, diseñada para ayudar a adelgazar con una rutina simple y sostenible. Su propuesta combina practicidad, variedad y platos que apetecen, para que perder peso no dependa de tener un «día perfecto».