Geekvape y Geek Bar logran 14 premios de diseño en 2025, marcando un hito en innovación

Geekvape y Geek Bar han obtenido un total de 14 prestigiosos premios internacionales de diseño en 2025, consolidando su liderazgo en el ecosistema global del diseño. Entre los galardones se incluyen reconocimientos de programas de alto nivel como Red Dot, iF Design, MUSE Design y los International Design Awards (IDA), con Geekvape obteniendo 10 premios y Geek Bar 4.

Este logro no es casualidad, sino el resultado de un compromiso a largo plazo con el pensamiento de diseño integrado, la investigación de usuarios y la innovación desde las primeras etapas del desarrollo de producto. A diferencia de marcas que son reconocidas en sistemas aislados, Geekvape y Geek Bar destacaron por su reconocimiento transversal en Europa, Estados Unidos y Francia.

Aspectos destacados de los premios:

Geekvape Aegis Legend 5 – Mención Honorífica, European Product Design Award: combina durabilidad robusta con diseño refinado.

Geekvape Wenax M – Ganador, Red Dot y European Product Design Awards: estructura modular y materiales biobasados.

Geekvape Soul 2 – Ganador, MUSE Design Award: diseño minimalista con estética tecnológica.

Geekvape Wenax Q2 – Ganador, IDA: incorpora la elegante «curva sonrisa» que mejora el agarre.

Geek Bar Spark – Plata, Paris Design Awards: formato compacto con diseño interactivo para una experiencia moderna.

Geek Bar Pulse X – Ganador, MUSE Design Award: presenta la primera pantalla curva 3D en un dispositivo de vapeo.

Cigarrillo electrónico Minimore – Ganador, iF Design Award: mezcla ecológica de corcho y resina para durabilidad y sostenibilidad.

Cigarrillo electrónico modular Cube – Ganador, iF Design Award: sistema modular con expansión magnética para personalización.

Desde el concepto hasta el lanzamiento, ambas marcas aplican un enfoque sistemático de diseño centrado en el usuario. La integración temprana del diseño en la planificación de productos garantiza que cada detalle—desde la estética hasta la ergonomía—sea intencional y esté refinado. La creación rápida de prototipos, la validación en varias rondas y los ciclos de retroalimentación tras el lanzamiento permiten mejoras tangibles en el mundo real.

La transición del Legend 3 al Legend 5 ejemplifica esta filosofía: mejoras en el agarre, la legibilidad de la interfaz y los controles táctiles fueron impulsadas por retroalimentación estructurada del usuario y una iteración cuidadosa.

El éxito sostenido de Geekvape y Geek Bar demuestra que el diseño no es una herramienta de marketing, sino una capacidad estratégica y a largo plazo. Con la innovación integrada en su ADN, ambas marcas están preparadas para seguir dando forma al futuro del diseño de productos a nivel global.

Aviso importante: Este contenido está dirigido a adultos que cumplan con la edad legal para fumar/vapear. Los productos contienen nicotina, una sustancia adictiva. No destinados para uso médico. La disponibilidad puede variar según la región.