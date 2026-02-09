Nueva imagen en la gama Tortillas Palacios Receta Casera

La actualización toma como referencia conclusiones extraídas de un estudio elaborado por Kantar, que subraya el interés de los consumidores por etiquetas más simples, listados de ingredientes más cortos y mayor transparencia en aspectos como la calidad del huevo utilizado. A partir de estos resultados, la gama Tortillas Palacios ha reorganizado la información presente en el envase, concentrando los mensajes en torno a la naturalidad del producto y la sencillez de su formulación.

El nuevo diseño refuerza la representación visual de los huevos de gallinas sueltas en el gallinero, así como la presencia del producto mediante un bodegón orientado a mostrar su textura y composición. Las variedades se identifican de forma más directa y acompañadas de descripciones que facilitan la elección en el lineal. La gama mantiene elementos reconocibles de la marca Tortillas Palacios, pero introduce una jerarquía informativa más ordenada para mejorar la lectura y reducir la carga visual del envase.

Además, la gama se unifica bajo el descriptor «Casera», lo que permite presentar el conjunto como una familia coherente dentro del lineal y diferenciarlo respecto a otras propuestas de tortilla refrigerada. Según la información proporcionada por Tortillas Palacios, el objetivo principal del cambio es facilitar la decisión de compra y ofrecer una comunicación más alineada con las demandas actuales del consumidor sin alterar la formulación existente.

La implantación del nuevo envase se llevará a cabo durante el mes de febrero en distintos puntos de distribución. La gama Tortillas Palacios Receta Casera incluye referencias con y sin cebolla, así como variedades con cebolla caramelizada, calabacín, espinacas, chorizo, jamón Enrique Tomás y salsa tartufata. La diversidad de opciones responde a diferentes preferencias de consumo dentro del segmento de tortilla refrigerada, manteniendo una base estable en términos de ingredientes y perfil organoléptico.

Con esta actualización de imagen, la gama Tortillas Palacios adapta su presentación a tendencias observadas en el sector de alimentación refrigerada, donde se aprecia un mayor peso de la transparencia informativa y un esfuerzo por simplificar la lectura del envase. La compañía prevé que la nueva imagen contribuya a una identificación más rápida de los productos en el punto de venta y a una mayor claridad en la comunicación de sus características.