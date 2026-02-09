Nueva obligación para grandes empresas: el cálculo de la huella de carbono

Esta medida supone un fuerte impulso en materia de responsabilidad medioambiental de las organizaciones, ya que no solo garantiza la trazabilidad de las emisiones, contribuyendo a una mayor transparencia, sino que fomenta el compromiso en la realización de acciones de reducción efectiva y la compensación de las mismas.

¿En qué consiste el cálculo de la huella de carbono?

Este indicador medioambiental muestra el total de gases de efecto invernadero (GEI) que de manera directa o indirecta genera la actividad de la empresa.

Para llevar a cabo este cálculo, se realiza un inventario de las emisiones o un análisis del ciclo de vida en función del tipo de huella de carbono a calcular: la de organización, producto o evento.

El RD 214/2025 establece la obligación a las grandes empresas y a las administraciones públicas de calcular la huella de carbono de su organización correspondiente al año 2025, elaborando un plan de reducción de emisiones a 5 años, así como medir la huella de carbono de todos aquellos eventos que superen los 1.500 asistentes.

Empresas obligadas a cumplir con esta normativa

Las empresas obligadas son las siguientes:

Aquellas que cumplen con los requisitos de la Ley 11/2018 sobre información no financiera: estas son las que cuentan con más de 250 empleados y que durante dos ejercicios consecutivos tengan un total de partidas de activo superior a 20 M€ o una facturación superior a 40 M€;

Entidades de interés público;

Empresas con más de 500 trabajadores;

Empresas que formulan cuentas consolidadas.

Si bien la inscripción en el Registro es voluntaria para las empresas, sí es obligatoria para la Administración y sus organismos.

Importante: Para las empresas que deben presentar el EINF (Estado de Información No Financiera), la fecha límite de entrega es el 30 de junio de 2026, y para ello es necesario tener calculada la huella de carbono.

Esta normativa también afecta a PYMES y microempresas

Aunque el cálculo por el momento es voluntario para las empresas de pequeño y mediano tamaño, el Real Decreto se traduce a los efectos en una nueva exigencia en las cadenas de suministro de muchas grandes empresas que trasladan los requisitos y obligaciones a sus proveedores, por lo que previsiblemente se acabará convirtiendo también en un compromiso para este segmento de empresas.

Al mismo tiempo, se establece esta obligatoriedad a cualquier empresa que pretenda acceder a determinadas licitaciones públicas, subvenciones y programas específicos, además de todas aquellas que formen parte de la cadena de suministro del sector público estatal.

