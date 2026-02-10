Colliers celebra 20 años en España

En 2026 Colliers celebra su vigésimo aniversario en España, tras un extraordinario 2025 en el que la consultora ha alcanzado una cuota de mercado récord. A escala global sigue consolidándose como la firma de consultoría inmobiliaria de más rápido crecimiento en los últimos años.

Durante estas dos décadas, Colliers no ha dejado de crecer en la región Iberia, pasando de una a seis oficinas en los principales mercados inmobiliarios de España y Portugal y alcanzando una plantilla de más de 180 profesionales.

La aceleración en su estrategia de crecimiento coincide con la integración del equipo liderado por Mikel Echavarren, presidente y CEO de Colliers Iberia, que asumió su liderazgo en 2018 y que, junto al actual equipo directivo, ha logrado multiplicar por 8 la facturación de Colliers en los últimos 6 años.

Desde su llegada al mercado inmobiliario español en 2006, la compañía de origen canadiense ha participado en algunas de las operaciones más representativas, asesorando a inversores, promotores y entidades financieras líderes en proyectos que han transformado el sector inmobiliario nacional.

En la actualidad, Colliers destaca por su fuerte liderazgo en el mercado residencial, hotelero y de centros de datos, donde ha sido protagonista de algunas de las operaciones de mayor volumen en la historia de España, como la reciente compra a Brookfield del Mare Nostrum Resort Tenerife, por 430 millones de euros, o la adquisición de Nabiax, líder del mercado de centros de datos en España, por parte de Aermont Capital. Además, ha liderado hitos clave en el inmobiliario, como el desarrollo del mercado residencial high-end en Madrid, cuyo punto de partida fue Lagasca99, un proyecto de Pimco y Grupo Lar comercializado por Colliers. Este proyecto inició la tendencia inmobiliaria del ultra-lujo residencial en la capital, que hoy en día se ha consolidado como un mercado de enorme atractivo inversor.

Mikel Echavarren, presidente y CEO de Colliers Iberia, destaca: «Los aniversarios son metas volantes que permiten reflexionar sobre el camino recorrido. En los últimos años, Colliers se ha situado en los primeros puestos del mercado de consultoría inmobiliaria por la calidad y la diferenciación de nuestros servicios. Somos diferentes, seguiremos creciendo y sorprendiendo en el mercado».

De cara al futuro, Colliers proyecta un crecimiento sostenido en Iberia basado en los servicios de valor añadido y en la creación de valor para sus clientes. Además de impulsar su negocio de Capital Markets, Colliers seguirá diferenciándose en el mercado por su alta especialización financiera, su excelencia en los servicios de deuda y valoraciones y su enfoque boutique en los servicios de leasing de oficinas e industrial o arquitectura.

«Nuestro objetivo para los próximos años es continuar siendo la principal referencia para la gestión de transacciones complejas en los mercados inmobiliario, hotelero y de infraestructuras. Y el mejor lugar donde desarrollar una carrera profesional de largo plazo en real estate«, concluye Echavarren.