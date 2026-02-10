Comunicare adopta el nuevo modelo «Web por Suscripción» para facilitar la digitalización de las pymes

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía por impulsar la digitalización del tejido empresarial, ofreciendo una alternativa flexible que integra hosting, dominio, diseño, desarrollo, mantenimiento y soporte técnico en una única cuota periódica.

El nuevo servicio contempla seis planes —tres para webs corporativas y tres para comercio electrónico— con una permanencia mínima de doce meses. Durante este periodo, los clientes cuentan con una web diseñada según la complejidad de cada proyecto, así como con actualizaciones, seguridad y asistencia continuada.

Según explica Gloria Parra, directora de Cuentas de Comunicare, «el objetivo es facilitar que las pymes puedan profesionalizar su presencia digital sin que el coste inicial suponga una barrera. Una página web es un activo vivo que requiere atención constante, y este modelo garantiza su correcta evolución en el tiempo».

Una vez finalizado el periodo de permanencia, los usuarios pueden mantener el servicio con una cuota reducida destinada exclusivamente al mantenimiento o solicitar la migración de su web a otro proveedor autorizado.

Con esta acción, Comunicare se suma a una tendencia creciente en el sector digital, basada en la transformación de servicios tecnológicos en modelos de suscripción. Una ventaja para los empresarios a los que les ofrece estabilidad, previsibilidad y acompañamiento a largo plazo.

El lanzamiento de Web por Suscripción refuerza la apuesta de la agencia por soluciones orientadas a resultados y adaptadas a las necesidades reales de las empresas. En un contexto marcado por la aceleración de la transformación digital, las agencias deben estar listas para adaptarse.

Más información sobre el servicio en https://comunicaremarketing.es/web-por-suscripcion.

Sobre Comunicare

Comunicare es una agencia de marketing especializada en estrategias digitales, desarrollo web y captación de clientes para pequeñas y medianas empresas. Su actividad se centra en la creación de soluciones integrales orientadas al crecimiento sostenible y a la mejora del posicionamiento online.