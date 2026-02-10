RE Royalties anuncia segunda inversión por tramos de 800.000 dólares en la cartera solar de Solaris Energy

RE Royalties Ltd. (TSX.V:RE)(OTCQX:RROYF)(FSE:Y2V) («RE Royalties» o la «Compañía») se complace en anunciar una inversión adicional de 800.000 dólares estadounidenses destinada a la adquisición de royalties sobre dos carteras de proyectos solares de generación distribuida («DG», por sus siglas en inglés) ubicados en todo Estados Unidos y desarrollados por Solaris Energy Inc. («Solaris»).

La adquisición de royalties correspondiente a la Cartera 1 asciende a un total de 4,8 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 3 millones se financiaron en el cierre de la operación, tal y como se anunció el 7 de enero de 2026. La Compañía prevé financiar el millón de dólares restante antes del segundo trimestre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones aplicables. La adquisición de royalties de la Cartera 2 está sujeta a la finalización satisfactoria del proceso de due diligence por parte de la Compañía, así como a otras condiciones habituales de cierre, y se espera que tenga lugar más adelante este año, lo que elevaría la inversión total en royalties a nivel de cartera hasta los 9 millones de dólares estadounidenses.

La tasa de royalty se ajustará en cada desembolso con el objetivo de alcanzar una rentabilidad mínima previamente acordada, calculada sobre un período de 25 años. El royalty se extenderá más allá de los 25 años durante la vida útil restante de los proyectos de la Cartera 1. La primera cartera consta de 15 proyectos, incluidos 9 en construcción —varios de ellos próximos a entrar en operación— y 6 en fase de desarrollo, ubicados en California, Maine, Delaware, New Hampshire y Colorado.

«Nuestra inversión continuada en Solaris Energy refleja la estrategia de RE Royalties de asociarse con desarrolladores de alta calidad para asegurar royalties a largo plazo sobre activos de energía limpia con contratos vigentes», afirmó Peter Leighton, director de operaciones (COO) de RE Royalties. «El mercado de generación distribuida comercial e industrial representa una atractiva oportunidad de crecimiento, y estamos encantados de colaborar con Solaris Energy y con asesores sectoriales de confianza como CG/CRC-IB para respaldar la expansión de la cartera y, al mismo tiempo, avanzar en la transición hacia un sistema energético bajo en carbono».

«Este segundo tramo de financiación por parte de RE Royalties supone un sólido voto de confianza en la capacidad de ejecución y la trayectoria de crecimiento de Solaris Energy», señaló Nick Perugini, consejero delegado de Solaris Energy. «Con este capital adicional, estamos acelerando el despliegue de nuestra cartera en expansión y avanzando los proyectos desde la fase de desarrollo hasta la construcción de forma más eficiente. RE Royalties sigue siendo un socio valioso a medida que ampliamos nuestra plataforma de generación distribuida y solar con almacenamiento, y suministramos energía limpia y fiable a las comunidades a las que servimos».

Sobre Solaris Energy Inc.

Solaris Energy Inc. es un desarrollador y gestor de activos solares con sede en Estados Unidos y oficinas centrales en Fort Collins, Colorado. Fundada en 2008, Solaris comenzó operando como una organización sin ánimo de lucro, The Atmosphere Conservancy, con el objetivo de ayudar a entidades sin fines lucrativos a adoptar soluciones de energía solar. En 2010 se constituyó Solaris Energy, Inc., que opera como una B Corporation certificada y como Public Benefit Corporation, ofreciendo servicios de desarrollo, financiación y gestión de activos solares y de almacenamiento, tanto comerciales como comunitarios, con un enfoque basado en la experiencia y el valor, en todo Estados Unidos.

Sobre CG/ CRC-IB

CG/CRC-IB es un banco de inversión de servicio completo que ofrece servicios financieros líderes en el ámbito de la transición energética. En enero de 2026, CRC-IB fue adquirida por Canaccord Genuity Group con el objetivo de ofrecer servicios de fusiones y adquisiciones (M&A), financiación de proyectos, captación de capital y asesoramiento estratégico a empresas públicas y privadas, así como a patrocinadores financieros de los sectores de energías renovables, comercial e industrial, aprovechando las capacidades globales de Canaccord Genuity en asesoramiento en M&A y mercados de capitales (ECM). Canaccord Genuity Capital Markets es la división global de mercados de capitales de Canaccord Genuity Group Inc. (TSX: CF) y ofrece a clientes institucionales y corporativos servicios de banca de inversión orientados a ideas, fusiones y adquisiciones, análisis, ventas y negociación, con presencia en Norteamérica, Reino Unido y Europa, Asia y Australia.

Sobre RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. adquiere royalties basados en ingresos sobre instalaciones y tecnologías de energías renovables mediante la provisión de soluciones de financiación no dilutivas a empresas privadas y cotizadas del sector de las energías renovables. RE Royalties es la primera compañía en aplicar este modelo de negocio probado al sector de las energías renovables. Actualmente, la Compañía posee más de 100 royalties sobre proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento en baterías, eficiencia energética y gas natural renovable en Norteamérica, Sudamérica y Asia. Los objetivos empresariales de la Compañía son ofrecer a los accionistas un rendimiento sólido y creciente, una protección robusta del capital, una elevada tasa de crecimiento mediante la reinversión y un enfoque de inversión sostenible.