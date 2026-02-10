Tempel Group presenta en SICUR’26 soluciones de ingeniería y energía para seguridad y continuidad operativa

Tempel Group, compañía internacional con 47 años de trayectoria en soluciones de energía, ingeniería industrial y distribución tecnológica, participará en SICUR 2026, el gran encuentro internacional del sector de la seguridad en España, que se celebrará en IFEMA Madrid del 24 al 27 de febrero de 2026.

La firma presentará un portfolio integral de soluciones diseñadas para reforzar la resiliencia, eficiencia y continuidad operativa en infraestructuras críticas, con foco en dos ejes estratégicos: comunicaciones industriales seguras y continuidad energética fiable.

Ingeniería: comunicaciones industriales resilientes

La División de Ingeniería de Tempel Group mostrará tecnologías orientadas a la integración de redes industriales robustas y seguras, claves para proteger y garantizar la disponibilidad de los sistemas OT. Estas soluciones permiten a las organizaciones operar con confianza en infraestructuras estratégicas como transporte, energía, telecomunicaciones o servicios públicos.

Energía: multitecnología con Kaise como marca propia

En su división de Energía, Tempel Group exhibirá su propuesta multitecnología, que combina baterías de fabricantes internacionales con la oferta de su marca propia Kaise, consolidada como referente en respaldo energético para aplicaciones críticas.

Entre las gamas más relevantes destacan:

Kaise Standard : baterías VRLA sin mantenimiento, con excelente relación calidad-precio, diseñadas para sistemas de seguridad electrónica y respaldo de corta y media duración.

: baterías VRLA sin mantenimiento, con excelente relación calidad-precio, diseñadas para sistemas de seguridad electrónica y respaldo de corta y media duración. Kaise Long Life: baterías de alto rendimiento con vida útil de hasta 10-12 años, orientadas a entornos de misión crítica que requieren máxima fiabilidad en seguridad, control y comunicación.

Gracias a su experiencia en ingeniería energética y a la capacidad de integrar diferentes tecnologías, Tempel Group ofrece soluciones adaptadas a los retos más exigentes del mercado de la seguridad.

Compromiso con la seguridad integral

Con su participación en SICUR 2026, Tempel Group reafirma su papel como socio tecnológico de referencia, aportando un enfoque integral que combina energía fiable, comunicaciones industriales resilientes y soluciones de continuidad operativa.

La seguridad es un concepto integral que combina energía fiable, comunicaciones industriales resilientes y continuidad operativa. Con las soluciones en ingeniería y con Kaise, una marca propia de Tempel Group, se ayuda a los clientes a proteger sus sistemas en los entornos más exigentes», destacan desde la dirección de Tempel Group.

Invitación a SICUR 2026

Tempel Group invita a profesionales, asociaciones y usuarios del sector a visitar su stand en SICUR 2026, donde podrán conocer de primera mano sus soluciones en energía e ingeniería.

Stand 10F08 – Pabellón 10, IFEMA Madrid

Del 24 al 27 de febrero de 2026

Sobre Tempel Group

Fundada en Barcelona hace 47 años, Tempel Group desarrolla su actividad en cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios. La compañía opera en más de 22 países y cuenta con sede propia en 18 ciudades del mundo.

Su visión de I+D+i se centra en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, integrando tecnologías tradicionales con sistemas avanzados de gestión energética e Internet of Things (IoT), impulsando así la transición hacia un futuro más seguro, digital y sostenible.