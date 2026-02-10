  • ESP
Tomás Elías González Benítez presenta una experiencia literaria para convertir historias reales en un libro

El escritor Tomás Elías González Benítez anunció una nueva experiencia literaria online enfocada en ayudar a autores y aficionados a transformar ideas sueltas en un libro con estructura

El escritor Tomás Elías González Benítez anunció una iniciativa enfocada en personas que desean escribir con propósito y método: una experiencia online diseñada para transformar ideas dispersas en una obra coherente, con estructura narrativa, tono propio y una hoja de ruta clara para avanzar sin bloquearse.

La propuesta combina mentoría, herramientas prácticas y acompañamiento creativo. Su objetivo es que los participantes pasen del «quiero escribir» al «estoy escribiendo», con un plan realista y aplicable, sin importar el género: crónica, novela, ensayo, memorias o no ficción.

«Escribir no es esperar la inspiración; es aprender a sostener una historia. Esta experiencia busca darle forma a la voz de cada persona y convertirla en un proyecto concreto», señaló Tomás Elías González Benítez, impulsor del programa.

La experiencia online de Tomás Elías González: estructura, voz y una ruta clara para escribir
La sesión tendrá una duración aproximada de 75 minutos y abordará los pilares que más frenan a los autores en proceso: cómo encontrar un tema central, construir una premisa, ordenar capítulos y sostener un ritmo que mantenga al lector.

Durante el encuentro se trabajará una metodología sencilla para organizar el material narrativo: personajes, escenarios, conflicto, punto de vista y progresión emocional. Además, se entregarán criterios editoriales para evitar textos extensos sin dirección.

La guía práctica para empezar a escribir sin bloqueo
Antes del evento, los inscritos recibirán una guía digital con ejercicios breves para calentar la escritura, organizar ideas y elegir una estructura según el tipo de libro. Incluye plantillas de capítulos, preguntas de enfoque y ejemplos de arcos narrativos para historias reales.

Al finalizar, los participantes podrán llevarse un esquema base de su libro y un plan de trabajo inicial para mantener consistencia semana a semana.

La visión de Tomás Elías González Benítez: acompañar autores que quieren publicar con método
El objetivo es formar una comunidad de escritura que avance con disciplina y criterio, con herramientas para construir una obra completa y no solo fragmentos. La experiencia busca activar procesos reales de escritura y facilitar que cada participante sostenga su proyecto en el tiempo.

Inscripción a la experiencia: modalidad, cupos y acceso
Las inscripciones estarán disponibles mediante formulario digital, con cupos limitados para garantizar interacción y acompañamiento. Una vez completado el registro, la organización enviará el enlace de conexión, la guía previa y detalles logísticos.

Modalidad: online (videoconferencia privada), se publica el día 15 de febrero de 2026.
Idioma: español.
Duración estimada: 75 minutos.
Incluye: guía digital + plantillas descargables + certificado digital.

