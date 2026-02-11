Más potencia para el almacenamiento de energía C&I: GoodWe presenta un inversor híbrido de 100 kW

Como producto clave del porfolio de almacenamiento energético C&I de GoodWe, el ET 80–100 kW ofrece una mayor eficiencia y flexibilidad de la cadena completa gracias a una captación de energía mejorada y sólidas capacidades de respaldo. Su integración perfecta con la batería de alta tensión GoodWe BAT de 112 kWh y con el sistema de transferencia estática (STS) de 125 kW posiciona al ET 80–100 kW como una opción líder para prácticamente todos los escenarios C&I.

Flexibilidad y eficiencia de cadena completa, del lado DC al AC

El ET 80–100 kW incrementa significativamente la captación de energía incluso en escenarios C&I complejos, al ofrecer ocho MPPT con hasta 42A de corriente de entrada, o 21A por string, lo que lo hace compatible con módulos de tipo M10 y M12. El acoplamiento AC y DC proporciona una gran flexibilidad y eficiencia. El acoplamiento AC es ideal para añadir almacenamiento a sistemas FV existentes sin modificar el cableado original, los MPPT, los cables ni los inversores FV, mientras que el acoplamiento DC reduce las etapas de conversión, disminuyendo las pérdidas energéticas y mejorando la eficiencia de ida y vuelta en más de un 2 %. En conjunto, ambas opciones permiten configuraciones de sistema flexibles para adaptarse a los distintos requisitos de cada proyecto.

El ET 80–100 kW ha sido diseñado para configuraciones flexibles y para una fácil ampliación a lo largo de la vida útil del proyecto. Sus dos entradas de batería independientes de 110A proporcionan hasta 220A de capacidad de carga y descarga, ofreciendo la alta potencia necesaria para aplicaciones C&I como peak shaving, respaldo y respuesta rápida ante cambios de carga.

Seguridad integral y máxima fiabilidad

La seguridad y la fiabilidad están integradas en cada capa del inversor híbrido. La serie ET ha sido galardonada con el Certificado TÜV Rheinland de Adaptabilidad Ambiental Integral, que demuestra su capacidad para operar de forma fiable en condiciones ambientales exigentes. El inversor incorpora una función inteligente de inversión del sentido de giro de los ventiladores, que cambia automáticamente la dirección del flujo de aire durante el funcionamiento a baja potencia, reduciendo la acumulación de polvo y las necesidades de mantenimiento correctivo.

El inversor de la serie ET ofrece funciones avanzadas, como el Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI 3.0) y el Rapid-Shutdown Device (RSD) 2.0, para una mayor seguridad en el lado FV.

La monitorización de la temperatura en los terminales, tanto en las conexiones AC como en las DC, ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y garantiza un funcionamiento seguro. Protecciones adicionales, como la protección contra polaridad inversa FV y la protección ISO, resguardan el sistema frente a riesgos. La opción de interruptor automático DC inteligente puede seleccionarse caso por caso y añade una capa adicional de protección. Este se dispara automáticamente ante polaridad inversa, sobretemperatura en los terminales DC o cortocircuitos internos, aislando rápidamente los fallos para proteger tanto los equipos como al personal.

Potencia de respaldo y expansión flexible para diversos escenarios C&I

Cuando se combina con el STS de 125 kW de GoodWe, el ET 80–100 kW ofrece una conmutación a nivel de UPS con un tiempo de transferencia inferior a 4 ms, lo que permite que las cargas críticas sigan operando sin interrupciones durante las perturbaciones en la red. El avanzado diseño de puerto inteligente del STS de 125 kW permite el uso multipropósito de un único puerto, incluyendo el control de arranque y parada de generadores, así como la conmutación flexible entre generadores y grandes cargas.

Al combinarse con las baterías de alta tensión BAT de 112 kWh de GoodWe, el ET 80–100 kW constituye una solución de almacenamiento fácil de desplegar y perfectamente optimizada. Esta combinación permite que la batería descargue cerca de su capacidad máxima y garantiza un alto rendimiento.

Como solución verdaderamente preparada para múltiples escenarios, el ET 80–100 kW está diseñado para dar servicio a una amplia gama de instalaciones C&I. Su funcionamiento con un ultrabajo nivel sonoro, por debajo de 60 dB, mejora el confort del usuario en entornos sensibles al ruido, como parques empresariales, oficinas y edificios públicos. Los ventiladores con giro inverso facilitan la eliminación de polvo y el mantenimiento, por lo que resultan especialmente adecuados para entornos exteriores polvorientos e industriales. La potencia de salida pico continua (sin red) del 110 % y del 150 % de potencia pico durante 10 segundos garantiza un rendimiento robusto frente a cargas C&I exigentes e irregulares, como motores, compresores y otras cargas de impacto.

Para proyectos de mayor tamaño, el ET 80–100 kW puede conectarse en paralelo en sistemas de hasta 15 unidades mediante el controlador inteligente de energía SEC3000C. El SEC3000C también permite el funcionamiento en paralelo mixto del ET 80–100 kW con inversores conectados a la red de GoodWe, lo que aporta una mayor flexibilidad para ampliar sistemas con almacenamiento.

Con el STS de 125 kW, la batería BAT de 112 kWh y el SEC3000C, la serie ET de 80–100 kW ofrece una solución de almacenamiento de energía C&I segura, eficiente y flexible, preparada para crecer junto a las necesidades futuras de los clientes.

Acerca de GoodWe

Fundada en 2010, GoodWe es uno de los principales fabricantes mundiales de inversores y proveedor de soluciones de energía inteligente. A fecha de 2026, GoodWe ha alcanzado una capacidad instalada acumulada superior a 100 GW en más de 100 países. La compañía ofrece una amplia gama de productos y soluciones para los sectores residencial, comercial e industrial, así como para grandes plantas, proporcionando eficiencia, seguridad y valor a largo plazo.

GoodWe aplica principios de responsabilidad ambiental y social a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos y avanza de forma continua en sus objetivos ESG, informando sobre ellos a través de informes anuales de sostenibilidad y certificaciones independientes. La empresa ha sido galardonada con la Medalla de Oro de EcoVadis por su desempeño en materia de sostenibilidad.

GoodWe cuenta con más de 6.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 1.000 están dedicados a actividades de investigación y desarrollo. En 2025, GoodWe fue reconocida como fabricante global Tier 1 de inversores de potencia por BloombergNEF (BNEF) y proveedor Tier 1 de inversores fotovoltaicos por S&P Global.