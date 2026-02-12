Esther Alcocer Koplowitz recoge el Premio Excelente otorgado a FCC por la Comunidad de Madrid

Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC, ha recogido el Premio Excelente otorgado por la Comunidad de Madrid, en el marco de los prestigiosos galardones Madrid Excelente, en reconocimiento a la gestión ejemplar de la compañía que preside; a su sólida y reconocida trayectoria empresarial; así como al valor de sus 125 años de historia, que reafirma su liderazgo, y a su contribución sostenida al desarrollo económico y social de la región.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha sido la encargada de entregar el premio durante un acto oficial celebrado en la Real Casa de Correos, en el que se puso de manifiesto el significativo papel de las empresas madrileñas que apuestan por la excelencia, la competitividad y la generación de oportunidades. Madrid Excelente ha hecho entrega también de los galardones a las mejores prácticas y logros en las categorías de Propósito, Planeta, Progreso y Personas, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos por el jurado.

En el marco de su intervención, la presidenta de FCC señaló con un tono muy personal que «es para mí un honor recoger, en nombre de todos y cada uno de los empleados de FCC, el premio «Mejor Empresa». Además, quiso resaltar que «sería difícil entender las obras más sobresalientes de Madrid sin la presencia en ellas de nuestro Grupo. Precisamente por eso nos sentimos muy unidos a Madrid y muy orgullosos de seguir formando parte de su historia, 125 años después de que esta se iniciara».

Haciendo un repaso por la historia de la compañía, Esther Alcocer Koplowitz quiso dedicar unas palabras en su discurso a las personas que han hecho posible este recorrido: «En 2025 celebramos nuestro 125 aniversario. Fue mi abuelo, Ernesto Koplowitz, el que puso los cimientos, fundando en 1944, aquí, en Madrid, la empresa Construcciones y Contratas, que fusionaría con Fomento de Obras y Construcciones, creada en Barcelona el año 1900. Tras él sería mi madre, Esther Koplowitz, la que impulsaría el desarrollo del Grupo FCC liderado en la actualidad por el ingeniero Carlos Slim. Y no querría dejar de mencionar al equipo excepcional que ha hecho posible este camino, los profesionales de FCC: hoy ya más de 72.000 personas las que forman parte de esta gran familia, cuyo esfuerzo, talento y compromiso es vital para seguir construyendo, día a día, la historia de este Grupo», concluyó la presidenta de FCC.

Los Premios Madrid Excelente reafirman su propósito de reconocer y poner en valor la excelencia en el ámbito empresarial, diferenciando a aquellas organizaciones que generan un impacto positivo en la sociedad y que se consolidan como referentes en innovación, sostenibilidad y desarrollo.