La obra de Ramón Lapayese en una emocionante exposición antológica

La Ciudad Complutense alberga, en una de sus mejores salas, una selección de la obra de Ramón Lapayese (1928-1994), para mostrar una selección de larga duración: 45 días, de enero a marzo de 2026.

La colección privada de Ramón Lapayese

Las obras que se muestran a los visitantes nunca han sido expuestas con esta intención curatorial tan especial, que incluye parte de su pintura de grande a medio formato: 24 pinturas al óleo y 12 esculturas en hierro y bronce. Se repasan los distintos periodos de producción del autor a lo largo de 40 años de trayectoria como creador artístico.

Una muy variada muestra, centrada en el expresionismo figurativo, en casos arquetípico, de Ramón Lapayese, junto a otros ejemplos de su mirada abstracta y en ocasiones cubista del conjunto de su producción. También, del academicismo temprano y el impresionismo de su etapa final.

Una exposición única. Se ofrece un mapa de recorrido, para no perder ni un detalle, conectar unas obras con otras y así hacerle una visita memorable al público. El sábado 14, el jueves 19 y el martes 24 se ofrecen visitas guiadas, a las 18:00 h.

Lo que comenta el comisario de la exposición, Joan Lluis Montané en la presentación del catálogo:

«Con el título de «Ramón Lapayese: Colección Privada»﻿ se presenta la exposición antológica del artista multidisciplinar Ramón Lapayese, creador plástico muy especial, singular e innovador de la segunda mitad del siglo XX. Fundamentalmente escultor, pintor y creador de obra gráfica (litografía, serigrafía, grabado, monotipos enriquecidos, pruebas de artista, técnicas mixtas, etc.), pero también autor de esmaltes, cerámica, fotografía, joyería, dibujo y obra monumental de grandes dimensiones repartida entre México, Miami y España.

Artista avanzado en su época, pero, a la vez austero, discreto y muy entregado a su labor de investigación plástica, trabaja no solo en diferentes disciplinas, sino también bajo distintos conceptos creativos a la vez, buscando fusiones, potenciando una manera de crear distinta y diferenciada de la mayor parte de los artistas de su época, lo que muestra su singular actitud libre dentro del mercado del arte internacional.

En esta exposición antológica de Ramón Lapayese podemos encontrar a un autor que hoy en día es poco conocido entre las generaciones actuales, pero cuya producción artística, además de ser de gran importancia, se halla repartida en innumerables países: EE.UU., Austria, Suecia, Noruega, Italia, Francia, España, Holanda, Bélgica, Alemania, México, Brasil, etc.

Se pueden contemplar 24 pinturas y 12 esculturas procedentes de su colección privada, de ahí el título de la muestra. Se trata de su obra más apreciada, que estuvo colgada decorando su casa y estudio, constituyendo una muestra completa de todas las etapas de su trayectoria».

Esta exposición es de vital importancia tanto para los conocedores de su arte como para el público en general porque las 24 pinturas, de gran formato, se presentan juntas por primera vez, exhibiendo su singularidad como artista.

Nuevos e inéditos canales: social media, camisetas, sudaderas y wearables

Además de su website www.ramonlapayese.com, con más de 800 imágenes, se han dedicado canales exclusivos a su obra en Facebook, Instagram y TikTok. Como novedad, se ha lanzado una flamante sección de tienda online, donde por primera vez se ponen a la venta camisetas y prendas textiles («wearables») ilustradas con diseños inéditos de Ramón Lapayese. A través de la marca Expressionistees, estas piezas proceden de bocetos, dibujos, técnicas mixtas sobre papel y óleos digitalizados, optimizados para su impresión en soportes textiles.

Este despliegue expositivo y digital refuerza la proyección contemporánea de Ramón Lapayese, acercando su obra a nuevas generaciones y expandiendo sus posibilidades de acceso y disfrute a través de formatos innovadores. En la actualidad, se está preparando una biografía monográfica que estará editada al público en los próximos meses.

Declaraciones del artista y reflexiones sobre su arte y su estilo

«He recorrido diversos estilos, pero nunca he sido seguidor fiel de ninguna moda; siempre he estado un poco fuera de lugar».

«Mi obra es fundamentalmente figurativa con un expresionismo impresionista; es una pintura muy libre dentro de la figuración, a la que yo añado una interpretación muy personal».

Acerca de Ramón Lapayese

Se trata de un artista que se preparó para la profesión desde un concepto tan amplio como diverso. De ahí que su obra escultórica, pictórica, sus grabados y murales hayan sido reconocidos y conformen un discurso consecuente con su formación y su cultura.

Exposiciones, premios y reconocimientos de Ramón Lapayese

Ramón Lapayese protagonizó más de 70 exposiciones individuales y participó en más de 120 exposiciones colectivas.

Hay obra suya en España, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, México, Japón, Marruecos, etc.

1950 Premio de escultura. Círculo de Bellas Artes, Madrid.

1955 Premio de escultura. Concurso Nacional de la Federación Española de Fútbol.

1957 III Medalla Exposición Nacional de Bellas Artes. Escultura.

1962 Premio «Nueva York» de pintura, París.

1963 Medalla de oro especial (escultura). II Bienal de Zaragoza.

1969 Premio del Excmo. Ayuntamiento. VII Concurso de Pintura Ciudad de Tarrasa.

1970 Premio de pintura Barón de Güell. Artesport, Bilbao.

1970 II Premio de escultura. Exposición Nacional de Arte Contemporáneo, Madrid.

Otros sitios donde ver su obra (acceso público libre, escultura, Madrid)

Friso del edificio en Avenida de Pio XII, 83: Fragata, 1968 (altorrelieve cubista en hierro, hormigón y piedra de Colmenar de 24 x 3,5 m).

Jardines en la Universidad Carlos III de Leganés: Profeta (escultura en bronce de casi 4 metros)/Maleante (escultura en soldadura de hierro a tamaño natural).

Tienda de wearables: https://expressionistees.myspreadshop.es

Kit de prensa: https://ramonlapayese.com/kit-de-prensa/