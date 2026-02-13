Prensa compactadora RL113: eficiencia y robustez para la gestión de cartón y plástico en pymes y comercio

La gestión de residuos en espacios reducidos requiere maquinaria que combine potencia con una sencillez extrema. La prensa compactadora de cartón y plástico RL113 ha sido diseñada específicamente para responder a las necesidades de supermercados de menos de 500 metros cuadrados, pequeña industria, pymes y centros logísticos que buscan optimizar su espacio sin complejas instalaciones.

Facilidad de manejo y adaptabilidad operativa

Uno de los mayores activos de la RL113 es su curva de aprendizaje prácticamente nula. En entornos comerciales e industriales donde la rotación de personal es frecuente, esta máquina permite que cualquier operario pueda utilizarla con un mínimo de instrucción. Su diseño intuitivo garantiza que la gestión de los residuos no se convierta en un cuello de botella, asegurando la productividad desde el primer día.

A pesar de su diseño compacto y su bajo coste de adquisición, la RL113 ofrece un rendimiento sorprendente. Gracias a su sistema de prensado, es capaz de generar balas de hasta 75 kg de peso, lo que permite reducir drásticamente el volumen de cartón y plástico acumulado, optimizando la logística de recogida y el orden en el almacén.

Ventajas de la tecnología electrohidráulica frente a la neumática

A diferencia de otras opciones del mercado que utilizan sistemas neumáticos, la RL113 utiliza tecnología electrohidráulica. Esto supone ventajas competitivas críticas para el usuario final:

Sin ruidos molestos: Al no requerir un ruidoso compresor de aire externo, su nivel sonoro es mínimo y constante.

Sin instalaciones complejas: Evita el uso de mangueras de aire, que son propensas a fugas, ruidos siseantes y requieren un mantenimiento constante. Un simple enchufe de 220V es suficiente.

Mayor fuerza y fiabilidad: La electrohidráulica ofrece una presión de compactación más estable y eficiente, con un menor número de componentes críticos propensos a fallos.

Compromiso de continuidad y servicio postventa

El distribuidor oficial para España y Portugal, Reciclajes Logísticos (www.reciclajeintegral.com), respalda la robustez de la RL113 con un programa de servicio líder en el sector. La solución incluye:

5 años de garantía y 5 años de mantenimiento predictivo incluido.

Compromiso de reparación: Presencia de un técnico in situ en menos de 24 horas y reparación completa en un máximo de 48 horas tras el aviso.

Disponibilidad inmediata de piezas originales

Para garantizar la continuidad operativa, Reciclajes Logísticos mantiene un inmenso stock de piezas originales tanto en su central como en sus 16 delegaciones técnicas repartidas por toda la geografía de España y Portugal, formada con técnicos propios altamente cualificados.

Esta infraestructura asegura que, en el caso improbable de un fallo, el cliente no tenga que esperar semanas a que una pieza llegue desde «Irlanda, Alemania, Suecia, Dinamarca o Japón». La cercanía de los recambios y el equipo técnico garantiza que la máquina vuelva a estar operativa en tiempos récord, protegiendo la inversión y la operativa diaria de la empresa.