iFLYTEK lleva al MWC Barcelona 2026 una IA segura y desplegable para empresas y sector público

iFLYTEK, compañía global líder en tecnologías de voz e inteligencia artificial, estará presente en el MWC Barcelona 2026 (2–5 de marzo) para presentar soluciones de IA fiables, seguras y listas para su adopción en entornos profesionales. Con un enfoque en la aplicación práctica, iFLYTEK mostrará casos de uso diseñados para aportar valor a empresas, sector público y profesionales, apoyados en seguridad, despliegue offline e inteligencia multilingüe adaptada a cada mercado.

Infraestructura de IA para sectores con datos sensibles

En el espacio AI Engine Plaza, iFLYTEK presentará su infraestructura de IA para organizaciones que requieren estabilidad, personalización y control del dato como base de sus proyectos de transformación con inteligencia artificial.

Entre las propuestas destaca All-In-One AI Solutions, que integra capacidad de computación y grandes modelos de lenguaje en una única plataforma y permite despliegue privado y offline, con el objetivo de contribuir a que sectores como finanzas o telecomunicaciones puedan proteger información sensible y cumplir con los requisitos normativos locales.

La compañía también mostrará su Agent Platform, un entorno completo para profesionales de TI orientado a acelerar el desarrollo de aplicaciones listas para producción, apoyado en una biblioteca de más de 30 agentes preconfigurados.

Traducción y productividad en entornos internacionales

En el área AI Translation Hub, iFLYTEK exhibirá sus soluciones de traducción basadas en más de dos décadas de experiencia en tecnología de voz, dirigidas tanto a profesionales como a organizaciones que operan en contextos internacionales.

Entre los dispositivos destacados se encuentra AINOTE 2, una tablet tipo papel con IA enfocada a lectura y toma de notas, que incorpora funciones como transcripción en tiempo real para estructurar apuntes y contenidos. El dispositivo llega al MWC tras lograr un importante éxito en campañas de crowdfunding en varios mercados internacionales.

Otro de los productos en exposición será iFLYTEK Smart Translator, con diseño de doble pantalla para facilitar conversaciones cara a cara y traducción en más de 60 idiomas, ofreciendo una experiencia pensada para contextos como viajes, atención al cliente o reuniones entre equipos internacionales, con un nivel de fluidez cercano a la interpretación simultánea.

Optimizar la eficiencia del servicio mediante soluciones de IA

Sobre la base de la sólida infraestructura de iFLYTEK, la compañía presentará en la Smart Solution Zone una gama de soluciones de IA de nivel empresarial. Uno de los principales protagonistas será Spark GuideX, un humano virtual basado en IA diseñado para distintos escenarios, como aeropuertos, hoteles, oficinas de atención al ciudadano y comercios. Impulsado por las capacidades de procesamiento de lenguaje natural del motor Spark, Spark GuideX ofrece orientación precisa sobre servicios y asistencia en tiempo real, ayudando a las organizaciones a reducir costes operativos y a mejorar la eficiencia de sus servicios digitales.

«En el MWC Barcelona 2026 queremos demostrar que la IA está pensada para su uso y para generar confianza, integrándola en soluciones prácticas y listas para desplegar», afirma Vincent Zhan, vicepresidente de iFLYTEK. «La expansión de nuestros equipos y oficinas locales refleja un compromiso a largo plazo con Europa. Trabajando con socios locales y respetando los requisitos locales, aspiramos a aportar valor práctico y un impacto duradero en toda la región».

iFLYTEK expondrá en el Hall 4, Stand B20. Además, la compañía celebrará un evento de lanzamiento de producto el 3 de marzo de 2026 a las 16:30 en la Llotja de Mar, Barcelona, donde compartirá más detalles sobre su estrategia de IA, su hoja de ruta de producto y sus planes de colaboración global.

Más información: https://bit.ly/406mi7.