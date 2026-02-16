De Mataró a Boca Ratón: la expansión estratégica del imperio pirotécnico de Martín Guijarro

La trayectoria profesional de Martín Guijarro Paz es, en esencia, una lección magistral de reinvención industrial. Un recorrido que arrancó en 1981 en los modestos límites de una papelería de barrio en Mataró (Barcelona) y que hoy se proyecta con fuerza hacia el corazón del ecosistema empresarial más dinámico del sur de Florida.

Cuatro décadas de visión, riesgo calculado y alta estrategia han transformado a Guijarro en una figura clave para entender la modernización del sector pirotécnico en Europa. Hoy, operando desde su sede en Boca Ratón, no solo exporta un producto, sino una metodología, marcando el inicio de una sofisticada fase de internacionalización para el sector.

De la informalidad a la industria profesionalizada

Para comprender la magnitud del impacto de Guijarro, hay que entender el panorama de los años ochenta. La venta de pirotecnia en España era un fenómeno esencialmente informal y estacional: puestos temporales sin identidad de marca, gestionados por feriantes y con una notable ausencia de criterios homogéneos de presentación o seguridad. El producto se vendía, pero el «negocio» como entidad corporativa apenas existía.

En este escenario desordenado, Martín Guijarro detectó una oportunidad que otros pasaron por alto: transformar un comercio efímero en una industria profesional y escalable. Desde su primer proyecto, Papelería CM en Mataró, comenzó a vender petardos con una idea poco común: convertir lo ocasional en permanente. Guijarro entendió que la pirotecnia debía explicarse y comunicarse con la misma lógica corporativa que cualquier otro producto de gran consumo.

Bajo la marca Petardos CM, introdujo innovaciones inéditas: catálogos visuales para identificar los efectos del producto, escaparates especializados que dignificaban la compra y campañas de publicidad masiva que rompían con la invisibilidad del gremio. Aquella papelería dejó de ser un punto de venta improvisado para convertirse en una boutique monográfica, sentando las bases de un nuevo modelo comercial.

El arquitecto de la seguridad normativa

Quizás su legado más perdurable reside en el ámbito técnico. Guijarro fue pionero en la estandarización de protocolos de seguridad e ingeniería de instalaciones, diseñando rigurosos criterios de excelencia operativa en almacenamiento y manipulación. Estos protocolos fueron tan eficaces que eventualmente fueron adoptados e integrados en el Reglamento Oficial del Estado español.

Vanguardia digital y control de activos

Mucho antes de que el comercio electrónico fuera un estándar, Martín Guijarro ya exploraba la venta online en un sector tradicionalmente analógico. Anticipó el potencial de internet como herramienta de alcance nacional, introduciendo una mentalidad «digital-first» que transformó el sector. Al centralizar catálogos, creó un modelo omnicanal décadas antes de que el término se popularizara.

Entre 1989 y 2003, esta visión se tradujo en una estrategia de crecimiento acelerado y control de activos. Lejos de fórmulas efímeras, Guijarro insistió en la adquisición de los locales en propiedad. Al asegurar el patrimonio inmobiliario, garantizó el control de la red frente a la volatilidad del mercado. En apenas trece años, pasó de una sola tienda a una red de 26 establecimientos, creando una estructura sólida respaldada por activos reales.

La gran expansión: de 26 a 100 puntos de venta

En 2004, la venta de la marca Petardos CM marcó el cierre de una etapa, pero no su retirada. Los nuevos accionistas recurrieron a él en 2006 para liderar una fase de expansión mucho más ambiciosa: convertir una red local en un operador nacional.

El reto era mayúsculo: rediseñar procesos y coordinar una expansión simultánea en múltiples territorios. El resultado fue histórico. Bajo su dirección estratégica, la red alcanzó los 100 establecimientos en toda España en solo dos años, una cifra sin precedentes. Por primera vez, la pirotecnia se gestionaba con criterios de gran cadena de retail, incorporando métricas de rendimiento y estrategia unificada. Esta etapa consolidó a Guijarro como un líder cuyo valor trascendía el capital; su liderazgo se basaba en la capacidad única para gestionar entornos de alto crecimiento.

PETAR2M.COM: la democratización del sector

En 2009, Guijarro lanzó PETAR2M.COM para introducir un cambio estructural: democratizar el acceso al negocio mediante un modelo de franquicias profesionalizado. En un mercado de altas barreras de entrada, su propuesta ofreció a pequeños emprendedores la oportunidad de integrarse en una red sólida con logística centralizada y soporte de marca.

El modelo estandarizó procesos y llevó una experiencia de compra segura al nivel local. PETAR2M.COM se convirtió en una plataforma de crecimiento colectivo capaz de escalar rápidamente. En 2016, Guijarro vendió la marca, con 7 establecimientos propios y otros 8 franquiciados, culminando otra desinversión exitosa.

El nuevo horizonte: Florida y el mercado de EE. UU.

Con más de 40 años de experiencia, la evolución natural fue la consultoría global. En 2023, fundó Marmagania LLC en Florida y, para febrero de 2024, estableció su residencia en Boca Ratón bajo una visa de inversionista, orientando su actividad hacia la consultoría estratégica.

Desde este «hub», asesora a empresas europeas como PETARDOS CM, PETAR2M.COM O PETARDOS AM y otras empresas interesadas en el competitivo mercado estadounidense, como PIRO HIPER SL y Pirotecnia Espinosa SA, para quienes ha diseñado planes de implantación y adaptación normativa en EE. UU.

«El objetivo es extender la inteligencia corporativa adquirida en Europa al mercado americano, ayudando a las empresas a navegar las complejidades regulatorias federales y estatales», señalan fuentes cercanas a la consultora.

A pesar de su traslado, Guijarro mantiene una influencia activa en España. En 2025, cerró con éxito la venta de la red Petardos AM a la firma Cialfir, integrándola en la icónica marca La Traca. Esta operación reforzó la profesionalización del sector en España.

El puente estratégico

Hoy, Martín Guijarro Paz opera como un puente entre dos continentes. Desde una pequeña papelería en Mataró hasta los despachos de Boca Ratón, su historia es la de un visionario que transformó un comercio fragmentado en una industria moderna. Con la mirada puesta en el horizonte americano, Guijarro no solo exporta un modelo de negocio, sino un estándar de excelencia, demostrando que la visión estratégica no conoce fronteras.

Por: Adrián Valanza