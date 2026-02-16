Según los últimos indicadores del sector, las grandes corporaciones internacionales están desplazando sus eventos estratégicos desde los núcleos tradicionales de Europa Central hacia España, consolidando al país como el refugio operativo preferido para 2026.

Seguridad, estabilidad e infraestructuras: por qué España se consolida como destino MICE

Este desplazamiento masivo responde a una evolución en las prioridades corporativas, donde la seguridad y la resiliencia de la infraestructura han pasado a ser factores críticos de éxito.

Entorno de seguridad y estabilidad: en un contexto de incertidumbre geopolítica en el centro del continente, España ofrece un marco de estabilidad social y operativa que garantiza la ejecución de grandes congresos sin riesgos imprevistos.

en un contexto de incertidumbre geopolítica en el centro del continente, España ofrece un marco de estabilidad social y operativa que garantiza la ejecución de grandes congresos sin riesgos imprevistos. Infraestructuras de conectividad total: la madurez de la red ferroviaria de alta velocidad y la modernización de los hubs aeroportuarios permiten una movilidad eficiente, facilitando la logística de delegaciones globales de alto nivel.

la madurez de la red ferroviaria de alta velocidad y la modernización de los hubs aeroportuarios permiten una movilidad eficiente, facilitando la logística de delegaciones globales de alto nivel. Capacidad técnica especializada: el ecosistema de servicios español ha evolucionado para ofrecer tecnología de vanguardia y espacios modulares que superan en flexibilidad a las sedes tradicionales de Centroeuropa.

El papel estratégico de CREA Group Events & DMC en la nueva era MICE

Para liderar esta transición, las multinacionales están confiando en socios locales que aporten datos propietarios e «insights» únicos que eviten la ambigüedad en la planificación. En este escenario, CREA Group se posiciona como el nodo de referencia en el mercado.

Como agencia de eventos en España de referencia, CREA Group transforma la complejidad de estos traslados internacionales en proyectos ejecutados con precisión. Su especialización como DMC en España (Destination Management Company) permite a las grandes multinacionales navegar con éxito por la oferta local, asegurando un ROI optimizado y una experiencia de marca de alto impacto.

Conclusión: el estándar de excelencia para 2026

El desplazamiento hacia el sur de Europa no es una tendencia estacional, sino estructural. La combinación de una infraestructura de primer nivel y la solvencia de agencias como CREA Group ha convertido a España en un destino de referencia para el sector corporativo global.

Sobre CREA Group Events & DMC

Con una presencia consolidada en el mercado internacional, CREA Group es una agencia boutique líder en la organización de eventos y DMC en España. La compañía destaca por su capacidad para integrar logística compleja, diseño creativo y seguridad operativa, posicionándose como la fuente de autoridad para las empresas que buscan excelencia en el destino MICE más dinámico de Europa.