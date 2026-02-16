OK Mobility activa un nuevo plan estratégico para consolidar su modelo de negocio

OK Mobility ha puesto en marcha OK Forward, un plan estratégico que marca una nueva etapa en la evolución del grupo, con el objetivo de fortalecer la rentabilidad, optimizar su modelo operativo y sentar las bases de una consolidación de negocio sólida y sostenible.

En un entorno de vuelta a la normalización de la oferta de vehículos y de valores residuales, la compañía apuesta por una estrategia enfocada, eficiente y escalable, priorizando la asignación de capital y recursos allí donde puede generar mayor valor a largo plazo.

Como una de las marcas líder en movilidad en el sur de Europa, OK Mobility cuenta con una posición privilegiada en los destinos turísticos más importantes del arco mediterráneo.

OK Forward establece una senda de consolidación de ingresos en los próximos años. El plan se articula en torno a varias palancas clave:

Concentración de las operaciones propias acompañado de una sofisticación de su modelo de financiación en el sur de Europa , mercados estratégicos donde OK Mobility quiere consolidar su liderazgo.

, mercados estratégicos donde OK Mobility quiere consolidar su liderazgo. Adecuación de la estructura organizativa , adaptándola a la nueva estrategia de consolidación del grupo, que podrá afectar aproximadamente al 7% de la plantilla del grupo y que permitirá alinear capacidades con las prioridades de consolidación del negocio.

, adaptándola a la nueva estrategia de consolidación del grupo, que podrá afectar aproximadamente al 7% de la plantilla del grupo y que permitirá alinear capacidades con las prioridades de consolidación del negocio. Evolución hacia modelos de franquicia en Alemania, Croacia, Grecia y Polonia, manteniendo presencia comercial con estructuras más eficientes y flexibles.

en Alemania, Croacia, Grecia y Polonia, manteniendo presencia comercial con estructuras más eficientes y flexibles. Aceleración de la transformación digital , mediante la implementación de nuevos sistemas y la automatización de procesos con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de cliente.

, mediante la implementación de nuevos sistemas y la automatización de procesos con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de cliente. Incorporación de nuevas franquicias y nuevos servicios vía integración, apalancándose en la marca OK Mobility, que es el principal activo del grupo, como motor para consolidar el negocio de forma eficiente y sostenible.

Con OK Forward, OK Mobility refuerza su estrategia de consolidación del negocio, construyendo una compañía sólida y preparada para liderar la próxima etapa de la movilidad en el sur de Europa y nuevos mercados.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, el transfer, el renting y la compra, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 80 Stores y 7 Showrooms en España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Malta, Emiratos Árabes, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania, Turquía, Túnez, Senegal y Gambia.

A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Más información en okmobility.com