SLIMOP Space, galardonada con el Premio Nacional de Industria 2026 «Bien hecho en España»

SLIMOP Space ha sido reconocida con el Premio Nacional de Industria 2026 «Bien hecho en España», en la categoría de Emprendimiento industrial, una de las distinciones más relevantes del ecosistema industrial español, por su aportación tecnológica al sector espacial mediante el desarrollo de telescopios espaciales ultraligeros de nueva generación.

El galardón, entregado en un acto institucional presidido por S.M. el Rey Felipe VI, pone en valor la excelencia industrial, la capacidad de innovación y la contribución al fortalecimiento de la soberanía tecnológica española y europea. En esta primera edición, ha destacado la propuesta de SLIMOP Space por transformar radicalmente el diseño óptico espacial, reduciendo masa, volumen y costes frente a soluciones convencionales, y habilitando nuevas arquitecturas para satélites pequeños y constelaciones avanzadas.

La ceremonia se celebró el pasado día 4 en Bilbao, en el marco del Congreso Nacional de Industria y contó con la presencia del Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, del Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, organizadores del encuentro, junto con autoridades locales y autonómicas.

Según Eduardo Ferrer Puig, CEO & Co-Founder de SLIMOP Space, «este reconocimiento supone un respaldo institucional de primer nivel a nuestra visión: demostrar que desde España es posible desarrollar tecnología espacial profunda, industrializable y competitiva a escala global. Nuestro objetivo es ser el referente español y europeo en óptica espacial, no los más grandes, pero sí los mejores gracias a nuestra tecnología disruptiva».

Innovación industrial aplicada al espacio

Fundada en Barcelona hace tres años, y con fuerte vinculación al ecosistema industrial y tecnológico español, SLIMOP Space desarrolla sistemas ópticos basados en espejos de membrana ultraligera, orientados tanto a Observación de la Tierra como a comunicaciones ópticas por láser (Lasercom). Su enfoque dual-use permite aplicaciones civiles, científicas y estratégicas, alineadas con las prioridades europeas en materia de espacio, digitalización y autonomía industrial.

El reconocimiento «Bien hecho en España» subraya no solo el carácter disruptivo de la tecnología, sino también su potencial de industrialización, escalabilidad y transferencia al mercado, elementos clave para consolidar una nueva generación de capacidades espaciales made in Spain.

Un impulso al NewSpace español

Este premio refuerza el posicionamiento de SLIMOP Space como actor emergente de referencia en el NewSpace europeo, y valida una trayectoria marcada por la colaboración con agencias, centros tecnológicos y programas públicos de innovación y aceleración industrial. La compañía continúa avanzando en su hoja de ruta tecnológica y comercial, con el objetivo de llevar sus soluciones ópticas desde demostradores avanzados hasta misiones operativas en órbita.

Mirando al futuro

Con este galardón, SLIMOP Space reafirma su compromiso con una industria espacial más ligera, eficiente y sostenible, contribuyendo al desarrollo de capacidades críticas para la Observación de la Tierra, la conectividad segura y la economía espacial europea.

Sobre SLIMOP Space

SLIMOP Space, www.slimop.space, desarrolla una nueva generación de telescopios espaciales ultraligeros, basada en una arquitectura propia e innovadora. Su diseño reduce de forma significativa masa y coste, acorta los plazos de fabricación y simplifica la integración en satélites pequeños, habilitando una producción escalable para constelaciones. Tecnología de uso dual, sus aplicaciones prioritarias son la Observación de la Tierra y las comunicaciones ópticas por láser en el espacio, con un enfoque claro en industrialización, reducción de costes y escalabilidad.