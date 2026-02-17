Santander Mapfre Hipoteca Inversa firma un acuerdo con Fernando Romay

Santander Mapfre Hipoteca Inversa ha firmado un acuerdo de colaboración con Fernando Romay para apoyar la difusión y el conocimiento de la hipoteca inversa entre el colectivo senior en España.

Este nuevo acuerdo refuerza la apuesta conjunta de Santander Mapfre Hipoteca Inversa por ofrecer esta solución que permite a las personas mayores de 65 años complementar sus ingresos, mejorar su calidad de vida y afrontar esta etapa con mayor tranquilidad financiera. En el marco de esta colaboración, Fernando Romay participará activamente en eventos y acciones divulgativas dirigidas al público senior, acercando de forma clara y cercana las características y ventajas de la hipoteca inversa.

«La hipoteca inversa es un producto que permite a las personas mayores transformar el valor de su vivienda en liquidez, manteniendo la propiedad y el uso de su hogar. Contar con Fernando Romay para acompañarnos en esta labor divulgativa nos ayudará a llegar a más personas y a generar confianza entre el colectivo senior», señala Trinidad Martín Orozco, directora general de Santander Mapfre Hipoteca Inversa.

Por su parte, Fernando Romay destaca: «Me siento muy identificado con este proyecto porque conecta con una etapa vital que conozco bien. Creo que es fundamental que los seniors tengan información clara y opciones reales para vivir esta fase con tranquilidad, independencia y calidad de vida».

La iniciativa se enmarca, además, en la continuidad y renovación del acuerdo de colaboración entre Fernando Romay y Mapfre España para impulsar la visibilidad del programa «Generación Senior» de la aseguradora, una propuesta integral de soluciones para dar respuesta a las necesidades de los mayores de 55 años y sus familias.

En España, aproximadamente una de cada tres personas supera los 55 años, un colectivo cada vez más activo, diverso y con nuevas necesidades vinculadas al bienestar, la autonomía y la planificación financiera.

En este contexto, la colaboración entre compañías y referentes sociales como Fernando Romay se convierte en una herramienta definitiva que suma esfuerzos para ofrecer información, acompañamiento y soluciones que contribuyan a un envejecimiento activo, seguro y con mayor bienestar.