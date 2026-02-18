eBay revela los productos más buscados por los españoles en la plataforma en 2025

Los españoles recurren cada vez más a eBay para encontrar productos que combinen valor, exclusividad e interés a largo plazo. Según un análisis de los datos de búsqueda de la plataforma, la demanda de los consumidores en 2025 estuvo marcada por tres grandes tendencias: tecnología premium a precios accesibles, el creciente atractivo de los artículos de colección y un fuerte interés por el entretenimiento y los videojuegos con carga nostálgica.

Los datos muestran que los usuarios españoles no solo buscan los últimos dispositivos, sino también artículos de segunda mano, reacondicionados y aquellos difíciles de encontrar, que ofrecen una mejor relación calidad-precio o responden a intereses personales. Desde smartphones de gama alta y cromos hasta consolas retro y componentes descatalogados, eBay sigue siendo un destino clave para quienes buscan alternativas al comercio tradicional.

Tecnología premium con consumo inteligente

La tecnología sigue siendo una de las categorías más buscadas en España. Entre las consultas más populares en 2025 se encuentran smartphones de gama alta, como el Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, así como cámaras y hardware para videojuegos. Estas búsquedas reflejan una tendencia creciente hacia un consumo más inteligente, en la que los usuarios optan por dispositivos reacondicionados o de segunda mano para acceder a productos premium a precios más competitivos.

Este comportamiento también demuestra cómo eBay se está consolidando como un mercado de confianza para tecnología, donde se priorizan la calidad, la durabilidad y la disponibilidad por encima de comprar siempre productos nuevos.

Coleccionables y cultura pop

Los artículos coleccionables continúan consolidándose como un área de interés clave entre los consumidores españoles. Cartas de Pokémon, recuerdos de fútbol y artículos de edición limitada de franquicias de videojuegos y entretenimiento fueron algunos de los productos más buscados en la plataforma.

Estas búsquedas revelan que los españoles usan eBay no solo para comprar productos, sino también para construir colecciones e invertir en artículos con valor cultural y emocional, a menudo vinculados a recuerdos de la infancia, fandoms o identidad personal.

Nostalgia y videojuegos retro

Los productos que evocan nostalgia también tuvieron un papel central en el comportamiento de búsqueda. Consolas retro, videojuegos clásicos y accesorios de décadas pasadas despertaron un gran interés, confirmando que el legado de los videojuegos y la tecnología vintage se están convirtiendo en categorías de demanda sostenida más que en segmentos nicho.

Para muchos usuarios, estos artículos representan algo más que entretenimiento: forman parte de un deseo más amplio de reconectar con el pasado y de conservar objetos con historia.

España en el contexto europeo

Mientras que los mercados de segunda mano y coleccionables están creciendo en toda Europa, España destaca por su fuerte enfoque en tecnología, la cultura pop y los productos premium accesibles. En cambio, mercados como el suizo muestran una mayor demanda de coleccionables de lujo, mientras que países como Irlanda y Polonia combinan búsquedas tecnológicas con componentes industriales o automovilísticos.

En conjunto, los datos confirman el papel de eBay como un mercado que se adapta a las preferencias locales, conectando a los consumidores españoles con productos que reflejan tanto la realidad económica como los intereses culturales.

«Los consumidores utilizan eBay cada vez más para encontrar productos que no están fácilmente disponibles a través de los canales tradicionales. Desde dispositivos de gama alta hasta objetos coleccionables únicos, eBay permite acceder a productos de valor, expresar pasiones y tomar decisiones de compra más conscientes», afirma Sara Lapi, Senior Seller Manager para los mercados de Europa central.

En un panorama económico en constante evolución, los españoles abrazan el mercado de segunda mano no solo para ahorrar dinero, sino como una forma de comprar de manera más inteligente, coleccionar mejor y dar una segunda vida a los productos.