El museo español MIARB se consolida en la élite mundial de la relojería

El Museo Internacional de Alta Relojería de Bolsillo (MIARB) se consolida como uno de los espacios culturales más singulares del mundo dedicados a la micromecánica histórica. Tras hacer públicos sus últimos indicadores de impacto, el museo confirma un éxito sin precedentes: 42.000 visitantes únicos de todos los rincones del mundo a través de sus portales, exposiciones presenciales que registraron una media superior a 230 visitantes diarios y un volumen de actividad digital que supera las 122.000 consultas técnicas, situándolo en la cúspide del coleccionismo y la investigación internacional.

Un impulso institucional: exposiciones itinerantes

Un hito en este crecimiento fue la exposición celebrada del 10/06/24 al 05/07/2024, organizada en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La muestra, centrada en la dimensión histórica, social y técnica de la medición del tiempo, recibió más de 6.200 visitantes, con una media superior a 230 asistentes diarios durante sus 26 días de apertura.

La destacada acogida confirmó el interés transversal que despierta la relojería histórica cuando se presenta como patrimonio cultural, industrial y social, consolidando la proyección pública del MIARB más allá del ámbito coleccionista.

Un fenómeno de audiencia: del espectador al investigador

Este notable flujo de visitantes se complementa con una proyección digital extraordinaria. El hecho de haber superado las 122.000 consultas y descargas de contenidos técnicos (lo que supone una media cercana a tres documentos por usuario activo) demuestra que el público del MIARB no es un mero espectador.

Se trata de una comunidad global de expertos, coleccionistas, restauradores e historiadores que utilizan el acervo documental del museo como herramienta de referencia habitual.

Patrimonio técnico y memoria simbólica

La colección del MIARB, que abarca piezas desde los siglos XVII al XX, ilustra la evolución técnica de la relojería europea y su relación con los grandes movimientos históricos. En sus vitrinas físicas y virtuales conviven, entre otros:

• Hitos de la micro-mecánica: relojes de precisión y complicaciones excepcionales que representan la cima técnica de su época.

• Relojes de personalidades universales: piezas vinculadas a figuras como Albert Einstein o Sigmund Freud, que conectan la alta relojería con hitos científicos, intelectuales y culturales. Incluye obras de maestros como François Lancelot, artesano asociado a las cortes de Luis XIV y Luis XV.

• Soportes de memoria: piezas conmemorativas que reflejan acontecimientos políticos y sociales, evidenciando cómo la relojería de bolsillo ha sido un fiel espejo de la historia humana.

La reciente exposición institucional permitió además contextualizar estas piezas dentro del desarrollo del tiempo reglado, la organización del trabajo y la modernización industrial, ampliando la lectura histórica del conjunto.

Un museo sin muros con acceso global

Gracias a su innovadora infraestructura digital, el MIARB permite a instituciones internacionales acceder a estudios, imágenes de alta fidelidad y documentación especializada. Estas piezas mecánicas siguen fascinando, narrando la historia de las sociedades que las crearon en plena era digital.

Acceder aquí al museo y descubra un universo sin fronteras donde historia, tecnología y creatividad conectan al mundo con el legado de antiguas civilizaciones.