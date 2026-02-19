Primer aniversario con nueva carta y un viaje a Nueva York

El chef Gerardo Méndez ha creado nuevas elaboraciones que reafirman a Tribeca Bistro como el lugar para disfrutar de la cocina clásica europea con los sabores de siempre; platos más reconocibles y accesibles gracias a sus medias raciones, permitiendo probar una amplia variedad de sus recetas.

Para redondear la celebración del primer aniversario, la marca sorteará un viaje a Nueva York entre todos los clientes que prueben la propuesta gastronómica de Tribeca —con un ticket superior a 100 €— durante este mes de febrero y hasta el 27 de marzo.

Tribeca Bistro celebra su primer aniversario —el próximo 24 de marzo— y lo hace consolidándose en el circuito gastronómico de la capital. El restaurante de Diego Santa Rosa, del que es copropietario Diego Amigo, se ha convertido en una de las mesas imprescindibles en Madrid tras su primer año de vida y lo ha hecho a través de una propuesta sólida, y con estilo propio, con la que ha recuperado la cocina clásica europea. Su ambiente, con guiños al bullicio vibrante de los bistrós neoyorquinos y con una filosofía que apuesta por los sabores de siempre —con una mirada nostálgica a la cocina de casa—, un servicio cuidado y una forma de disfrutar sencilla, ha acercado su propuesta gastronómica a un público contemporáneo. Este primer aniversario marca, además, un momento de celebración y madurez para el proyecto. Tribeca Bistro afronta esta fecha reafirmando su identidad con nuevas incorporaciones que elevan el nivel de su oferta gastronómica, así como acciones especiales ligadas a la conmemoración de su primer año. Un aniversario que sirve como punto de partida para seguir construyendo una de las propuestas de cocina clásica europea más reconocibles del panorama culinario madrileño.

Una carta renovada con los sabores de siempre

Coincidiendo con su primer aniversario, Tribeca Bistro ha renovado su carta y ha incluido nuevas elaboraciones que han elevado el nivel gastronómico del restaurante. De la mano de Gerardo Méndez, chef con una dilatada trayectoria en restaurantes como Her, en Madrid, o Rosetta —catalogado como uno de los mejores restaurantes de México, que ostenta una estrella Michelin y figura en la lista The World’s 50 Best Restaurants—, la cocina de Tribeca Bistro ha dado un paso más sin perder su carácter accesible. Esta evolución se refleja en nuevos platos como el tartar de atún con aguacate —la versión marina de su ya consolidado steak tartar—, el bikini de roast beef con queso Comte y Emmental y mayonesa de piparra, la pluma ibérica a baja temperatura con puré de chirivía, el rodaballo en salsa berreu blanc y caviar o el arroz con carabineros y mayonesa de ajo. A estas elaboraciones hay que sumar platos clásicos que se mantienen desde su apertura y que han tenido gran éxito entre los comensales: el lenguado meunière terminado en sala con mantequilla avellanada y perejil; el steak tartar, picado al momento y con un sutil toque de chipotle; el tartar de gamba con salsa americana o la hamburguesa Café de París, servida en pan brioche y bañada en la mítica salsa de mantequilla especiada. En la parte dulce se mantiene el exitoso mousse de chocolate, pero llegan otros postres como la tarta de queso estilo La Viña —un guiño a la conexión de Diego Santa Rosa con el País Vasco— y la torrija caramelizada.

Esta nueva línea culinaria de Diego Santa Rosa junto al chef Gerardo Méndez tiene como objetivo llegar a un público amplio y que les recuerde a los sabores de siempre. «Queremos que disfruten de esos sabores de casa que recuerdan con nostalgia», explica el propietario de Tribeca Bistro. Para ello, el comensal puede probar una amplia variedad de platos gracias a la posibilidad de pedir muchos de los platos en medias raciones. Y aunque el recetario burgués marca la identidad de la casa, este es un lugar pensado para todos los días y para todos los públicos: el ticket medio ronda los 45-50 € y cuenta con un menú del día muy competitivo para la zona, a 19,50 €. La propuesta de Tribeca la completa una bodega con más de 80 referencias nacionales e internacionales. A todo esto, se suma la excelencia en el servicio en una sala dirigida con cercanía y un trato personalizado por el joven Javier Utrera.

Un aniversario con acento neoyorquino

En el barrio neoyorquino de Tribeca abundan los bistrós que reinterpretan la cocina europea con desenfado y respeto. Y con ese ambiente y espíritu nació este restaurante, que para conmemorar su primer aniversario traslada a sus comensales hasta la ciudad norteamericana. Desde este mes de febrero y durante todo el mes de marzo, Tribeca Bistro celebrará acciones con acento y ambiente neoyorquino, con colaboraciones, música y cócteles, que tendrá como guinda del pastel un sorteo de un viaje a Nueva York. Todos los clientes que disfruten de la experiencia del restaurante con un ticket superior a 100 € —durante este mes de febrero y hasta el 23 de marzo—, entrarán en el sorteo para viajar a la ciudad del este de Estados Unidos.