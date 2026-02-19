UNEF presenta las 5 claves estratégicas de la IV Cumbre de Almacenamiento e Hidrógeno

Bajo el lema ‘Construyendo la flexibilidad’ y sin perder el foco en la tramitación y el desarrollo de proyectos de almacenamiento, la Cumbre pondrá el acento este año en el siguiente paso: cómo participar en los distintos mercados, cómo financiar los proyectos y cómo operar los activos de almacenamiento.

Por otro lado, también se analizará la situación del hidrógeno en España: Regulación y cómo esta tecnología puede fomentar la demanda y la industrialización de nuestro país.

Cinco claves de actualidad que hacen esta cita imprescindible:

1. Tramitación de almacenamiento con visión práctica:

Se generará una conversación directa sobre qué está funcionando, dónde se están acumulando los plazos y qué están haciendo ya administraciones y promotores para avanzar con mayor certidumbre.

2. Flexibilidad que se traduce en capacidad conectada:

Se hablará de red, de lo que necesita el sistema y de cómo habilitar un marco que permita conectar más almacenamiento, con un rol claro para TSO y distribuidoras.

3. Mercados y oportunidades para renovables con almacenamiento:

Se debatirá sobre las principales señales de mercado y posibles nuevas oportunidades que puedan surgir para los proyectos fotovoltaicos con batería, sin perder de vista el potencial del almacenamiento detrás del contador para eficiencia de costes en redes.

4. Financiación y operación real del almacenamiento y el hidrógeno:

Se profundizará en qué está siendo financiable hoy en BESS, flexibilidad e hidrógeno, y por qué la operación y los optimizers son ya una pieza central para estructurar ingresos y ejecutar la estrategia en mercados. Se compartirán soluciones específicas para atraer la demanda de hidrógeno verde, en cómo establecer esquemas que mejoren la rentabilidad y financiación y en el papel de derivados como los SAF para el impulso de consumo de hidrógeno.

5. Estrategia para el desarrollo de proyectos de hidrógeno renovable:

Se compartirá cómo los proyectos de hidrógeno renovable y derivados son claves para electrificar la demanda, la relevancia del acceso y conexión a la red, el impacto de los concursos de demanda, la publicación de capacidades y los desafíos y oportunidades más relevantes en la tramitación de estos proyectos.