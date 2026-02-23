Llega a España la Falk Foundation, referente internacional de formación a profesionales sanitarios

Llega a España la Falk Foundation con el objetivo de promover el conocimiento científico-médico y la innovación a través de medios de comunicación, reuniones y premios de investigación. Esta institución se ha consolidado como una plataforma de referencia global en educación médica continuada en gastroenterología y hepatología. Desde que empezara su andadura, ha formado a más de un millón de profesionales sanitarios en todo el mundo y ha organizado más de 270 simposios y talleres internacionales.

La llegada de la Falk Foundation a España se produce en un momento especialmente relevante. Este 2026 se cumplen 20 años desde que la compañía Dr. Falk Pharma estableció sus operaciones en nuestro país, marcando dos décadas de compromiso con la formación, la investigación y el desarrollo clínico en medicina digestiva y metabólica.

En este sentido, Miguel Gonçalves, director general de Dr. Falk Pharma Iberia, ha señalado que «la llegada de la Falk Foundation a Iberia supone un paso estratégico para fortalecer el ecosistema científico y formativo en nuestro país. Nuestro compromiso es facilitar el acceso a conocimiento actualizado, independiente y de alta calidad para los profesionales sanitarios, impulsando así una mejora continua en la práctica clínica».

«Para la Falk Foundation, establecer una sede operativa en España representa una oportunidad única para conectar la comunidad científica local con los principales foros internacionales de conocimiento», ha explicado María Teresa Sánchez, gerente de Falk Foundation en Iberia. «Queremos contribuir a la formación continua de profesionales, facilitar el intercambio de experiencias clínicas relevantes y apoyar la investigación que impulsa nuevas soluciones terapéuticas», ha añadido.

Y es que, tal y como ha apuntado Sánchez, «el objetivo es crear un espacio para el dialogo científico, y el intercambio del conocimiento en las áreas de medicina digestiva y metabolismo, y la formación médica independiente de cualquier influencia comercial. Avanzar en el conocimiento es nuestra pasión, a través de la iniciativa, la innovación y la interacción».

Un legado internacional al servicio del conocimiento

La Falk Foundation fue creada en 1978 por el Dr. Herbert Falk con la vocación de generar espacios independientes de intercambio científico en el ámbito de la gastroenterología y la hepatología. Desde entonces, ha impulsado una red internacional de encuentros médicos que ha contribuido a la actualización constante del conocimiento clínico y a la difusión de avances en enfermedades digestivas y hepáticas.

Su evolución ha ido acompañada de una expansión progresiva en Europa y otros mercados estratégicos, consolidando un modelo de formación continuada centrado en el rigor científico y la colaboración entre especialistas. «La presencia reforzada de la Falk Foundation en España será un puente con otros países de nuestra región, promoviendo sinergias en eventos, publicaciones y proyectos colaborativos que beneficien a la comunidad sanitaria europea», ha concluido Sánchez.