Mapfre lanza ReDrive, un nuevo servicio para operaciones de compraventa de vehículos entre particulares

Incluye un informe detallado del vehículo, una verificación presencial realizada por profesionales y servicios de gestoría para la tramitación completa de la documentación. ReDrive persigue facilitar decisiones informadas y con mayor garantía y reducir la incertidumbre y los riesgos asociados a la compraventa entre particulares

ReDrive es un nuevo servicio integral de Mapfre, diseñado para acompañar y proteger a sus clientes en las operaciones de compraventa de vehículos de segunda mano entre particulares, un mercado que continúa creciendo en España y que requiere transparencia, seguridad y agilidad.  

En 2024 se realizaron más de 2,2 millones de operaciones de compraventa de vehículos usados en el país, y el 45 % de ellas se produjo entre particulares, un 8 % más que en 2023. De hecho, por cada coche nuevo vendido, se comercializan 2,1 vehículos de ocasión, consolidando este mercado como una de las principales vías de acceso a la movilidad. 

En este contexto, Mapfre ha lanzado ReDrive, una solución integral que pone a disposición de sus clientes un conjunto de servicios diseñados para garantizar una compraventa segura, transparente y sin sobresaltos.  

Con ReDrive, Mapfre persigue facilitar decisiones informadas y con mayor garantía, aprovechar su red de proveedores para ofrecer un servicio completo y fiable, y reducir la incertidumbre y los riesgos asociados a la compraventa entre particulares, por motivos como el estado real del coche y el kilometraje realizado; posibles estafas relacionadas con impagos, incumplimientos o intercambio de documentación sensible; dudas sobre el precio adecuado; dificultades para acceder a financiación; y demoras o costes adicionales derivados de trámites y gestiones obligatorias. 

Para dar respuesta a estas necesidades, el servicio de ReDrive incluye un informe detallado del vehículo, una verificación presencial realizada por profesionales, servicios de gestoría para la tramitación completa de la documentación y la posibilidad de contratar un seguro de autos de Mapfre adaptado al comprador desde el primer momento.  

Este servicio se ofrece, a través de la app o la web de Mapfre, a un precio más accesible para los clientes de la aseguradora —tanto compradores como vendedores— que cuenten con un seguro de autos o de hogar.  

Con este lanzamiento, Mapfre refuerza su compromiso con la protección del cliente y amplía su propuesta de valor más allá del seguro tradicional, acompañando a las personas en todas las etapas de su movilidad. 

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1 %, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5 % más que en el ejercicio anterior. 

