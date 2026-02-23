  • ESP
Woop x Alcampo: una alianza para transformar las entregas

El despliegue ya está en marcha en 8 tiendas de Alcampo, con la ambición de alcanzar más de 72 establecimientos antes de que finalice el año 2026. Alcampo, junto a Woop apuesta por un modelo logístico más ágil y eficiente: el Ship from Store, una solución aún poco extendida en España

Esta solución SaaS conecta a todos los actores del proceso logístico – comercios, transportistas y operadores – para ofrecer una experiencia de entrega eficiente, automatizada y responsable.

Gracias a la colaboración, Alcampo podrá preparar los pedidos de productos de alimentación y no alimentación directamente desde sus tiendas físicas. También digitaliza y automatiza un proceso que hasta ahora se realizaba de forma manual: el contacto con los transportistas, la organización de las entregas y su seguimiento. Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa, una reducción de costes logísticos y una mejora continua de la experiencia del cliente. 

Woop está comprometido con la gestión de entregas que tenga un impacto positivo en el planeta, los clientes y los transportistas.

Sus soluciones permiten reducir en promedio un 27 % las distancias recorridas y, por tanto, las emisiones contaminantes. Woop también apoya a los transportistas locales integrándolos en su plataforma y contribuye a mejorar las condiciones laborales de los repartidores y planificadores al ofrecer rutas más equilibradas.

«Con Alcampo compartimos una misma visión: la de una logística más ágil, responsable y alineada con las expectativas de los consumidores. Gracias al Ship from Store, transformamos los puntos de venta en hubs logísticos de proximidad, para una entrega más rápida, más ecológica y más humana.» Paul KLEBINDER, Director General Woop.

«Apostamos por reforzar el compromiso de ofrecer una experiencia de compra cada vez más rápida, sencilla y coherente integrada dentro del modelo omnicanal. Esta colaboración permite acercar el producto al cliente, optimizar los flujos operativos y seguir evolucionando dentro del e-commerce con una propuesta que combina innovación, rendimiento y responsabilidad medioambiental, orientada a la mejora continua del servicio.» explica Verónika Nikolaeva, Directora de E-Commerce para Alcampo.

Sobre WOOP
Woop es el líder europeo en su mercado. Su solución tecnológica orquesta y automatiza todos los flujos de entrega. Impulsado por IA aumentada, su DMS modular acompaña a 400 clientes y a todo tipo de organizaciones.

Woop conecta a las empresas con el ecosistema de red de entrega más amplio de Europa. Con más de 1.000 transportistas y 145.000 puntos de recogida y lockers en 50 países. Empresas líderes como Leroy Merlin, Castorama, Electro Dépôt, Auto Distribution y Soprema confían en Woop.

Sobre Alcampo
Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad opera con 507 centros, siendo 80 hipermercados y 427 supermercados (133 franquiciados). Asimismo, cuenta con 52 gasolineras y servicio de comercio on line.

La compañía cuenta con una plantilla de 23.000 personas y ostenta el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

En el plano medioambiental Alcampo desarrolla un plan de descarbonización de su actividad que tiene como objetivo reducir en 2030 el 46% de las emisiones en los Alcances 1 y 2. Y la reducción de un 25% en 2030 frente 2020 las emisiones indirectas debidas a la logística y comercialización de productos en el Alcance 3.

