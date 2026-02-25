COPISA lidera la pacificación de la calle Pere IV y la Avenida Icària de Barcelona

El acuerdo fue formalizado el 16 de enero y afecta a un tramo de 15.434 metros cuadrados. Este primer tramo de la obra comprende una longitud significativa entre las calles Pere IV y Avenida Icària, y se espera que esté completamente finalizado en un plazo de 14 meses. A partir de 2027, se iniciará la construcción de un segundo tramo, que completará la remodelación de esta importante vía del barrio del Poblenou.

Un paso hacia la movilidad sostenible y la mejora del entorno urbano

La pacificación de estas calles busca reducir la presencia del vehículo privado en beneficio de la movilidad sostenible. En este contexto, se construirá un carril bici de 2,3 metros de ancho que conectará el barrio de Poblenou con el Guinardó, ofreciendo una alternativa de transporte limpia y eficiente. Además, la obra tiene un fuerte enfoque en el aumento de zonas verdes. Este cambio contribuirá a la mejora de la calidad del aire, la creación de espacios públicos más habitables y la integración de la vegetación en el entorno urbano.

Las aceras tendrán un ancho de 4,60 metros, lo que permitirá mejorar la accesibilidad peatonal. Además, se reservarán carriles exclusivos para el bus, asegurando un transporte público más eficiente y accesible. Esta intervención también incluye mejoras en la conectividad del entorno, con la creación de tres ejes verdes en los cruces más importantes, como los de Badajoz con Doctor Trueta, Pujades y Almogàvers, y la restricción del tráfico en las inmediaciones de la Escola Voramar.

COPISA, un aliado en la transformación urbana

COPISA, una empresa de reconocido prestigio en el ámbito de la construcción, ha sido seleccionada para llevar a cabo esta intervención debido a su amplia experiencia en la realización de proyectos de infraestructura urbana. Con un historial de proyectos exitosos en la ciudad, COPISA se compromete a cumplir con los plazos y estándares de calidad exigidos por el Ayuntamiento de Barcelona.

Un proyecto con visión de futuro

La pacificación de la calle Pere IV y la Avenida Icària es solo el primer paso de un ambicioso plan de renovación urbana que se llevará a cabo a lo largo del 22@. Esta zona, en continuo desarrollo, está destinada a convertirse en un referente de sostenibilidad y modernidad, donde la movilidad, la accesibilidad y el respeto por el medio ambiente sean los pilares fundamentales.

Tras la finalización de esta primera fase de la obra, a principios de 2027, se iniciará la segunda fase, que abarcará un tramo de 12.986 metros cuadrados. Este proyecto no solo contribuirá a la mejora de la infraestructura urbana de Barcelona, sino que también posicionará al distrito 22@ como un modelo de ciudad sostenible para el futuro.