SECSE celebra la Gala De Los Premios Nacionales Reyes Católicos a la Excelencia Empresarial y Profesional

Madrid ha sido escenario de la Gala de los Premios Nacionales Reyes Católicos a la Excelencia en el Ámbito Empresarial y Profesional, organizada por la Sociedad Europea Cultural, Social y Empresarial (SECSE) y celebrada en el emblemático Palacio de Santoña. El acto tuvo como objetivo reconocer trayectorias ejemplares que impulsan el desarrollo económico, la innovación y la excelencia en el tejido empresarial español, trasladándose además el saludo institucional de su presidente, el Dr. David Abejón

En esta edición fueron distinguidas destacadas figuras del panorama empresarial y profesional. Entre ellas, D. Luis Pérez Bermejo, presidente ejecutivo de Radiotrans desde 1996 y uno de los grandes referentes del sector tecnológico y de las telecomunicaciones en España. Con más de cinco décadas de trayectoria, ha liderado la expansión internacional de la compañía en Europa, África y Latinoamérica, consolidándola como actor estratégico en radiocomunicaciones. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor honoris causa en Economía, su perfil combina liderazgo empresarial, vocación institucional y firme apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

También fue reconocida ANERPRO Energía y Proceso, empresa especializada en la gestión integral de proyectos industriales y desarrollo de infraestructuras. Fundada en 2013, ha experimentado un crecimiento medio anual del 25%, alcanzando una facturación de 35 millones de euros en 2025 y una previsión de 50 millones en 2026. Con sedes en A Coruña y Madrid, talleres en Córdoba y Burgos y expansión internacional en Europa y América, destaca por la ejecución de proyectos «llave en mano» en sectores como alimentación y bebidas, químico, farmacéutico, biotecnológico, agua y energía. Su enfoque en la eficiencia energética, la digitalización y la Industria 4.0, unido a un equipo humano altamente cualificado, la posiciona como referente en su sector.

El Premio Reyes Católicos también distinguió a Sonia Luna, CEO y fundadora del Centro de Formación Carpe Diem. Su liderazgo ha permitido consolidar un modelo de formación online innovador, escalable y sostenible, con proyección nacional e internacional. Basado en la excelencia académica, la digitalización y la mejora continua, el proyecto combina eficiencia empresarial con un fuerte componente humano. Este reconocimiento avala no solo los resultados obtenidos, sino la visión estratégica y la solidez de un modelo educativo adaptado a los desafíos actuales.

D. Miguel Ángel López González, administrador único de 13 Islas, S.L., fue igualmente galardonado por su trayectoria como empresario hecho a sí mismo. Especializado en reparaciones de seguros del hogar en Las Palmas de Gran Canaria, ha consolidado su compañía como referente en calidad y excelencia técnica. Su carrera, construida desde la experiencia práctica y la gestión directa, refleja un firme compromiso con la estabilidad, la profesionalidad y el crecimiento sostenible.

En el ámbito educativo, se reconoció a MIT School Málaga, cuyo director, Javier Díaz Cabrera, ha impulsado un modelo formativo integral que combina innovación tecnológica, formación bilingüe y desarrollo emocional y social del alumnado. El galardón fue recogido en su nombre por Rosa Sabogal, en representación de la SECSE.

Como broche final, se otorgó el Premio Nacional Reyes Católicos a la Excelencia a Edmundo Arrocet, conocido universalmente como Bigote Arrocet. Humorista icónico y empresario con visión estratégica, ha sabido transformar su éxito artístico en un proyecto sólido y diversificado, especialmente en el ámbito agrícola en Latinoamérica.

El acto concluyó con una fotografía institucional y un cóctel de networking. Desde la SECSE se reafirma, una vez más, el compromiso con la promoción del liderazgo empresarial y profesional como motor esencial del desarrollo social y económico.

