La innovación es clave para el crecimiento futuro, según investigación de Ipsos, Alchemy-Rx y Market Logic

Un nuevo estudio, Innovation Reignited: C-Suite insights on the state of innovation («La innovación renace: opiniones C-Suite sobre el estado de la innovación»), de Ipsos, Alchemy-RX y Market Logic, revela que la innovación se está convirtiendo rápidamente en la piedra angular de las estrategias de crecimiento corporativo en todo el mundo. Según los resultados de la encuesta realizada a ejecutivos C-Suite, el 82 % de las empresas espera que la innovación impulse su estrategia de crecimiento. Aun así, solo los líderes más ambiciosos (33 %) prevén que esta represente más del 20 % de los ingresos en los próximos tres años.

Sin embargo, dado que los encuestados informan que menos del 75 % de los lanzamientos de innovación cumplen todos sus objetivos de lanzamiento, el riesgo de no alcanzar metas de crecimiento ambiciosas es significativo para quienes no optimicen sus procesos de innovación.

Una comprensión más profunda del cliente es clave

Si bien existe la necesidad de adoptar un enfoque centrado en el cliente en cada etapa del desarrollo de la innovación, el 32 % de los ejecutivos afirmó que la falta de comprensión del consumidor es una barrera clave para una innovación significativa.

Cubrir la carencia de inteligencia simplemente incorporando más datos no promete un atajo hacia una comprensión más profunda. A pesar de la fuerte inversión en investigación primaria de consumidores, el 46 % de las empresas se siente falto de insights, señalando que no se están generando insights en el volumen necesario para desarrollar más ideas. Los resultados de la encuesta identificaron dos factores subyacentes clave: la preocupación por la precisión de los datos (28 %) y la frustración por tener demasiados datos y no suficientes insights (24 %).

La IA es el habilitador decisivo

Muchas empresas buscan superar los obstáculos utilizando la inteligencia artificial para ayudarles a escalar y acelerar los procesos de innovación. Un abrumador 83 % de los encuestados espera que la IA tenga un efecto «muy» o «extremadamente impactante» en su pipeline de innovación durante los próximos tres años.

Muchas ya han comenzado a invertir en capacidades de IA, y su impacto empieza a permear el proceso de innovación. Los principales usos incluyen:

Utilizar IA para buscar o resumir una base de datos de investigación (45 %).

Redactar u optimizar nuevos conceptos de productos/servicios (45 %).

Probar nuevos conceptos con IA en lugar de con encuestados humanos (41 %).

En conjunto, los resultados de la investigación dibujan un panorama de organizaciones que se orientan agresivamente hacia un crecimiento impulsado por la innovación, al tiempo que lidian con cuellos de botella operativos, dinámicas de consumo aceleradas y nuevas exigencias para los equipos de insights.

«La encuesta pone de relieve un mandato convincente para un proceso de innovación más ágil y habilitado por la tecnología. Los equipos que buscan no solo seguir el ritmo de los comportamientos de los clientes, sino anticiparse a ellos, deberían aspirar a colaborar con la IA a lo largo de sus procesos de innovación para asegurarse de aprovechar todos los insights disponibles», afirmó Olaf Lenzmann, Chief Innovation and Product Officer de Market Logic.

Richard Davies, cofundador de Alchemy-Rx, añadió que «esta encuesta refuerza que la innovación se ha estancado en las organizaciones. Esto se debe en parte a que las organizaciones carecen de insights adecuados del consumidor, combinado con procesos deficientes de ideación que dan lugar a demasiados lanzamientos poco diferenciados y a la incapacidad de apreciar la necesidad de un número significativo de ideas al inicio del proceso. Las organizaciones deben reenfocar y volver a priorizar los insights y la ideación para generar un crecimiento impulsado por la innovación».

Por su parte, Aron Galonsky, de Ipsos, compartió sentimientos similares al afirmar: «Con más de 50 años de experiencia en el sector, Ipsos conoce de primera mano la importancia de la innovación para el éxito empresarial. Esta encuesta no hace más que demostrarlo. Pero a medida que los mercados se han acelerado, la automatización se ha convertido en el estándar y la IA se vuelve ubicua, las empresas no están poniendo suficiente foco en la innovación, en su propio detrimento. Reenfocar es esencial para volver al crecimiento».

Hacer clic aquí para descargar una copia completa del estudio.

Acerca de Market Logic

Market Logic es el principal proveedor SaaS de soluciones de inteligencia de mercado e insights. Mediante el uso de DeepSights, su IA de propósito específico para tecnología de insights, equipos expertos dotan a los responsables de la toma de decisiones empresariales en toda la organización de insights fiables a escala y con rapidez. Durante más de 15 años, han ayudado a cientos de marcas centradas en el consumidor en todo el mundo a transformarse en empresas impulsadas por insights. Líderes del mercado como Unilever, Vodafone, Bayer y Tesco impulsan la innovación y toman decisiones de mercado más inteligentes con el apoyo de Market Logic. Más información en https://marketlogicsoftware.com/.

Acerca de Ipsos

En Ipsos creen que sus clientes necesitan más que un proveedor de datos; un socio que pueda producir información precisa y relevante y convertirla en una verdad accionable. Por eso, sus expertos, apasionadamente curiosos, no solo proporcionan la medición más precisa, sino que la moldean para ofrecer una Comprensión Verdadera de la Sociedad, los Mercados y las Personas. Para ello utilizan lo mejor de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, y aplican los principios de seguridad, simplicidad, rapidez y solidez a todo lo que hacen. Así, sus clientes pueden actuar más rápido, de forma más inteligente y con mayor audacia. Más información en https://www.ipsos.com/.

Acerca de Alchemy-Rx

Alchemy-Rx es una consultora de crecimiento diseñada con un único propósito: ayudar a las marcas a crecer. Ayudan a marcas ambiciosas a descubrir nuevas oportunidades y desbloquear estrategias prácticas y de alto impacto. Con una profunda experiencia en estrategia, marketing, innovación y analítica, su equipo aporta décadas de experiencia operativa para ofrecer soluciones accionables que generan resultados reales. Desde startups hasta empresas Fortune 200, los clientes eligen Alchemy-Rx por su trabajo rápido, práctico y eficaz, adaptado a sus desafíos de crecimiento más urgentes. Más información en https://www.alchemy-rx.com/.